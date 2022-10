Pedro Alberto Orquera cumplió 61 años este fin de semana y aunque pensaba festejarlo, priorizó su trabajo. Es que una revista lo contrató para fotografiar a las estrellas de Hollywood Margot Robbie y Cara Delevingne, que estaban de visita en Argentina. Pero jamás se imaginó lo que iba a suceder: tras retratar a las dos actrices saliendo de un conocido restaurante ubicado en el barrio porteño de La Boca, el fotógrafo fue agredido por dos amigos de las actrices, quienes viajaron "de incóginto", al país.

La agresión recorrió los principales portales y este lunes se conoció un video en el que se ve cómo Orquera corre para subir al taxi que lo estaba esperando y fue entonces cuando Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum - los amigos de las actrices que también forman parte de la industria del cine- lo empujan, lo que generó la caída del reportero gráfico.

"Yo sabía que me iban a pegar, estaba en una situación violenta. Tenían la orden de que yo no tenía que sacarla barata", dijo Orquera, cuando fue entrevistado, desde el hospital, al asegurar que sufrió la fractura de su brazo.

En tanto, la Justicia prohibió este lunes la salida del país de Hopkins y Mac Namara Callum, quienes quedaron imputados por lesiones graves dolosas, a los que en principio se los tomó como custodios pero resultaron amigos y colegas del mundo del cine de Robbie. Ambos fueron puestos en libertad. No obstante, les pusieron una caución real por la suma de $200.000 que deberá abonar cada uno y no se podrán ir hasta tanto no termine el proceso judicial por el cual ya declararon.