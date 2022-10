El fin de semana extra largo ya se palpita. Y, tanto para los que armen el bolso y viajen rumbo a alguno de los destinos turísticos del país para descansar, como para los que se quedan en la Ciudad, hay un dato que resulta fundamental: ¿Cómo estará el tiempo?





Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los próximos cuatro días en la Capital y sus alrededores registrarán temperaturas mayormente agradables, que oscilarán entre los 7 grados de mínima y una máxima de 27 grados. Salvo el sábado, no hay pronóstico de lluvias a la vista.

Para este viernes, feriado, se prevé una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima vereniega de 27 grados. El cielo se presentará algo nublado y se registrarán vientos del suroeste en la madrugada y la mañana que rotarán al noroeste en la tarde y noche.

En tanto que para el sábado se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. La temperatura mínima será de 13 grados y la máxima de 19, con vientos que predominarán del cuadrante suroeste.

El domingo tendrá la temperatura mínima más baja: 7 grados. De todos modos, con el correr de las horas el termómetro se elevará hasta alcanzar los 21 grados.

El finde XXL se despedirá el lunes con una jornada similar al del día anterior: cielo parcialmente nublado y una temperatura que irá de los 9 a los 21 grados.





Fin de semana largo de octubre: ¿el viernes 7 es feriado o día laborable?

Los próximos feriados serán el viernes 7 y el 10 de octubre, en el marco del mes en el que se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, del 12 de octubre.

En este contexto, además de trasladar el feriado del miércoles 12 al 10 de octubre, se agregó otro asueto para el viernes 7, con el fin de extender los días de descanso y recreación y promover el turismo.

Según el calendario oficial de feriados de este año, el viernes 7 de octubre corresponde a un "feriado con fines turísticos" y no a un "día no laborable", que habitualmente deja la opción abierta para que los empleadores consideren ofrecer o no el día libre.

Qué se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad

Hasta 2010 la fecha fue conocida como el “Día de la Raza” y conmemoraba la llegada de Cristóbal Colón a América.

Sin embargo, en 2010, en nuestro país, cambia su denominación por la del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, dotándolo de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos.

Este cambio de paradigma implicó dejar atrás la conmemoración de la "conquista" de América para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad.

Cuántos feriados quedan en 2022





Luego de octubre, el próximo fin de semana largo se dará entre el sábado 19 y el lunes 21 de noviembre, debido a que el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre, pasará al lunes 21.

Finalmente, el último fin de semana largo del año llegará en diciembre y será entre el jueves 8, por el Día de la Virgen, y el domingo 11. El viernes 9 fue decretado feriado puente con fines turísticos.

En tanto, el último asueto de este año será el domingo 25 de diciembre de Navidad.



