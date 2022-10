El presidente Alberto Fernández afirmó este martes en la provincia de Neuquén que "no podemos darnos el lujo de estar enfrentados, postergando las necesidades de la gente" y señaló que "es el tiempo donde tenemos que estar más unidos que nunca porque el país tiene una gran oportunidad".



"Estamos coyunturalmente en un tiempo de la historia, pero los pueblos perduran, permanecen. No es un presidente, un gobernador, es decisión de todos como sociedad. Tenemos una oportunidad única y no debemos desaprovecharla", dijo el mandatario al inaugurar el nuevo edificio del hospital Ramón Carrillo en la ciudad de San Martín de los Andes, donde también entregó siete ambulancias al sistema de salud de la provincia.



Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, el Presidente en su discurso exhortó: "Apostemos a la construcción común, de que todos somos necesarios y nadie sobra. Todos debemos trabajar en un mismo sentido".



También recordó que que cuando llegó al Gobierno nacional "las obras públicas estaban paralizadas" y había un "sistema de salud diezmado" y añadió: "Recibimos un estado donde el 70% de las obras publicas estaban paralizadas y las deudas llegaban a 40.000 millones de pesos. Estoy muy feliz de terminar esta obra".



El Presidente arribó al mediodía al aeropuerto de Chapelco, en la provincia de Neuquén, desde donde se trasladó a San Martín de los Andes para visitar obras viales y encabezar la inauguración del nuevo hospital Ramón Carrillo.



"¡Bienvenido a Neuquén @alferdez! Es un honor recibirlo nuevamente en nuestra Provincia para continuar afianzando la senda del #TrabajoEnEquipo. #JuntosPodemosMás", publicó en su cuenta de Twitter el gobernador Gutiérrez.



El nuevo hospital que fue inaugurado requirió una inversión de 1.117 millones de pesos, mientras que las obras de pavimentación de la avenida Los Lagos contemplan una inversión de 223 millones de pesos.



Los trabajos viales, que se extienden entre el empalme con la Ruta Nacional 40 y la calle Cerro Azul, en el barrio Cordones de Chapelco, mejorarán la calzada a lo largo de dos kilómetros de ripio, y beneficiarán a 20.000 personas.



En tanto, el nuevo Hospital Dr. Ramón Carrillo contará con un nuevo edificio de 11.320 m2 y se convertirá en el centro de salud público de cabecera de la llamada Zona Sanitaria IV de Neuquén.



El mismo funcionará como un centro de diagnóstico, tratamiento, internación y rehabilitación de mediana complejidad y beneficiará a 56.000 personas.