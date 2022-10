El presidente Alberto Fernández les tomó juramento a las nuevas ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, de Trabajo, Raquel "Kelly" Kismer Olmos, y de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, cuyos nombramientos fueron formalizados este jueves en el Boletín Oficial, e hizo un llamado a trabajar en conjunto porque "para ganar, como dice la marcha, debemos estar unidos".



"Es un día muy grato para mí porque estamos sumando tres mujeres a nuestro gabinete, tres mujeres valiosas que deberán seguir adelante con la tarea que han iniciado quienes las precedieron", expresó el mandatario en la ceremonia de toma de posesión de los cargos, que comenzó a las 12.36 en el Parque Colón, detrás de la Casa Rosada.



"Si hay algo que nos une a ellas es la convicción de que debemos estar unidos sobre todas las cosas, que aunque intenten separarnos la separación no tiene sentido, que para ganar, como dice la marcha, debemos estar unidos, y que las diferencias deberemos saldarlas en unidad, respetándonos", añadió Fernández.

"En este tiempo, donde está quedando atrás el malestar de la pandemia, donde tenemos que seguir dando lucha para garantizar a los que trabajan y a los sectores más postergados los ingresos necesarios para que sus vidas sean dignas, quiero convocarlos a todos y a todas porque es una tarea colectiva la que tenemos que asumir", remarcó, agradeciendo la presencia en el acto de dirigentes gremiales y organizaciones sociales.

Agradecimiento a los ministros salientes

Previo a la jura, se leyeron los decretos publicados este jueves que establecieron las designaciones de las nuevas ministras Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos y Ayelén Mazzina, así como también las renuncias de sus antecesores Juan Zabaleta, Claudio Moroni y Elizabeth Gómez Alcorta respectivamente.

Luego, tras las formalidades de la jura, Fernández agradeció a Elizabeth Gómez Alcorta por la labor desempeñada frente el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y recordó que “con ella dimos pasos trascendentales en favor de la identidad de género, de abrir la igualdad de género en nuestra sociedad, ampliar derechos para las mujeres”.

“Queremos que esa senda que iniciamos no se interrumpa”, añadió, en un mensaje hacia la nueva ministra.

Fernández también le agradeció al exministro de Desarrollo Social, su “querido amigo Juanchi Zabaleta”, un “extraordinario dirigente que ha decidido volver a su distrito para trabajar allí y ordenar las cosas que haya que ordenar”.

Por último, le dedicó unas palabras de agradecimiento “por su enorme esfuerzo” al exministro de Trabajo, Claudio Moroni, a quien definió como “un amigo del alma”.

“Como diría Atahualpa: ‘Es uno mismo con otro cuero’. Nos conocimos en la carrera de abogacía, hicimos la carrera juntos, después trabajamos mucho tiempo juntos. (Ahora) Anda con algunas nanas que espero que pueda superar rápidamente. Espero que la falta de presión que significa estar fuera del gobierno lo ayuden a superarlas”, expresó.

"Tres grandes militantes"

Fernández también les dio la bienvenida a las nuevas titulares de los ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Mujeres, Género y Diversidad. “No son tres ministras más, son sobre todas las cosas tres grandes militantes”, resaltó sobre las figuras que eligió para suceder a Zabaleta, Moroni y Gómez Alcorta.

“Todos saben el enorme cariño y respeto que siento por Vicky (Tolosa Paz), somos amigos de muchos años. Pero no está aquí porque es mi amiga sino porque en materia de desarrollo social es una de las personas que más conoce en Argentina, destacó, y continuó: “Me lo demostró cuando le pedí que me acompañe al llegar al Gobierno en aquella Mesa Contra el Hambre, con todo el empeño que le puso. Me lo demostró siendo candidata, haciendo campaña incansablemente. Me lo demostró siendo diputada, acompañando las decisiones del Poder Ejecutivo”.

Sobre la designación de Mazzina, dijo que “era hora de que este inmenso movimiento que es el feminismo tuviera la oportunidad de escuchar al feminismo del interior de la patria” y que "Ayelén tiene muchos méritos de los que el gobernador de San Luis puede dar cuenta”, por eso “me tomé el atrevimiento de pedirle si le podía robar una ministra”.

“Ayelén: seguí el mismo camino que emprendiste con Alberto (Rodríguez Saá). Queremos una patria donde se termine la desigualdad, donde se respete la identidad de cada uno, donde las mujeres crezcan en derechos”, añadió, agradeciéndole por el compromiso asumido.

Al finalizar, le dedicó unas palabras a la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos, a quien conoce desde hace muchos años. “No siempre militamos juntos pero lo que siempre Kelly generó en mi es un profundo respeto por cosas muy puntuales”, admitió, y enumeró: “Primero, por sus convicciones a las que nunca dejó de lado. Segundo, es una muy buena economista y muchas veces que me tocó hablar con ella pude ver su capacidad en esa materia. Tercero, es una trabajadora incansable. Y lo último es su enorme militancia, siempre en el ámbito del Partido Justicialista”.

Quiénes son las nuevas ministras

Victoria Tolosa Paz es contadora pública. Hasta este miércoles, era diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Fue presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cargo que ejerció hasta el 30 de julio de 2021 y estuvo dedicada a las políticas sociales durante más de veinte años.

Raquel “Kelly” Kismer Olmos, vicepresidenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), es economista y fue concejala y legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. También fue Secretaria de Asuntos Municipales de la Nación (2007-2009).

Ayelén Mazzina era Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis. Estuvo a cargo de la exitosa organización del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Fue Concejala por la Ciudad de San Luis y es profesora en Ciencia Política. En su asunción de este jueves, juró "por los derechos conquistados y los que nos faltan conquistar".



Brecha de género

Este jueves, en su conferencia de prensa habitual, la vocera presidencial Gabriela Cerruti destacó que las tres nuevas ministras “achican la brecha de género” dentro del gabinete nacional y dijo que “son tres mujeres que provienen de distintos puntos geográficos, de distintas edades y con diferentes procedencias en los colectivos a que representan”.

“Le damos fervorosamente la bienvenida a las tres nuevas ministras. Las tres se reunieron ayer con el presidente Alberto Fernández, quien tomó la decisión de su designación en consulta con una cantidad de funcionarios y ministros, para encontrar el mejor perfil para cada área. Ellas representan cabalmente los temas y proyectos de cada área, y fueron muy bien recibidas", expresó Cerruti.



“Están en tres áreas muy importantes y en las que tienen que trabajar mancomunadamente porque las cuestiones de género y equidad no se resuelven solo desde el Ministerio de Mujeres, sino que las políticas sociales y laborales son centrales para que se puede ir cerrando la brecha de inequidad que existe en la sociedad”, concluyó la vocera presidencial.