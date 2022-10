Domingo de sol, en el horario de la sobremesa y un par de horas antes de la definición del campeonato argentino que se disputó entre Boca y Racing, el presidente Alberto Fernández publicó un tweet en el que, de forma discreta, anunció que abandonará el gabinete nacional un ministro más. Se trata de Jorge Ferraresi, titular de Desarrollo Territorial y Hábitat, que volverá el primero de noviembre a la intendencia de Avellaneda, donde está de licencia. En su lugar quedará su segundo, el actual secretario de Vivienda y exintendente de Navarro, Santiago Maggiotti. "Agradezco profunda y sinceramente el trabajo realizado por Ferraresi y valoro su compromiso político en el tiempo tan difícil en que nos tocó gobernar. Su esfuerzo fue esencial para avanzar en la transformación estructural de nuestra Argentina", lo despidió Fernández. En el marco de la estrategia de varios intendentes de volver a sus distritos para la campaña de 2023, Ferraresi no es el primero, ni será el último de los ministros que abandonarán el gabinete.

Cómo se organizó la salida

Cerca del Presidente aseguran que la salida de Ferraresi "fue charlada dentro de la coalición con todos los actores de peso", y que se trata de algo "sencillo y acordado" porque se continuará con la misma política. Destacan que Maggiotti no sólo es del equipo de Ferraresi sino que también es un exintendente de la provincia de Buenos Aires. El gobierno estuvo trabajando el anuncio desde el viernes y la reunión en Olivos entre el Presidente, Ferraresi y Maggiotti, se llevó a cabo el sábado. Allí acordaron los detalles, sacaron las fotos y dijeron que lo sacarían a la luz el domingo.

Cerca de Fernández calcularon que si la noticia se filtraba el sábado podía a ser la tapa de los diarios el domingo y si lo daban a conocer el lunes, podía ser tema de la semana. Calcularon que darla a conocer el domingo era la mejor forma de que pase desapercibido y minimizar el impacto. La sangría de ministros viene en escala y muestra la debilidad del Presidente. Fernández conversó con su equipo sobre qué dirían los tweets y los revisó una y otra vez. Incluso lo hizo con ayuda del famoso asesor en comunicación que trabaja con el ministro de Economía, Sergio Massa, --y que también lideró la campaña del FDT en 2021-- el catalán Antoni Gutiérrez Rubí. En ese sentido, la consulta con el catalán también habla de un clima de paz y diálogo con Massa.



Los que siguen en la lista

El abandono de la cartera por parte de Ferraresi fue antes de lo esperado pero, más allá de eso, no se trata de una novedad. Hace varios días que se habla del tema y se enmarca en la estrategia de otros intendentes del conurbano bonaerense que estaban --o están-- de licencia ocupando cargos en el gabinete nacional o provincial y quieren volver a sus municipios para asegurar el triunfo en Provincia de Buenos Aires el año que viene. Esa también es la intención del jefe de Gabinete, Juan Manzur, que ya anunció que volverá a Tucumán para postularse como vicegobernador en 2023. Aún no se conocen fechas exactas de las próximas partidas, pero el siguiente en la mira es el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Desde Rosada, sin embargo, se empeñan en asegurar que Katopodis "está bien en su lugar y dice que se va a quedar hasta el final". Luego de que Manzur dijera que volverá a Tucumán, cerca de Fernández aclaran que el jefe de gabinete se irá "después de diciembre y antes de mayo", porque será candidato a vicegobernador y "campaña va a tener que hacer". En ese caso, es factible que el Presidente realice una jugada similar y en la Jefatura de Gabinete --al igual que ocurrirá en Desarrollo Territorial y Hábitat-- quede su segundo, Juan Manuel Olmos, un hombre de confianza del mandatario. Esto evitaría la famosa "danza de nombres", la consulta obligada con las otras tribus oficialistas y el engorro y desgaste que genera la partida de otra figura del elenco ministerial.

También están en la lista de posibles intendentes que regresarán a sus municipios varios que en la actualidad ocupan cargos en el gabinete del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Desde la provincia de Buenos Aires dicen que esperan que esos funcionarios vuelvan a sus distritos "lo más tarde posible para que no se desacomode la gestión", pero se sinceran y dicen que "no hay ninguna certeza". "Para algo peleamos la reelección", reflexionan en tono más comprensivo hombres cercanos al gobernador. El más importante de ellos es Martín Insaurralde, Jefe de gabinete provincial, que quiere volver a Lomas de Zamora.

Los motivos de Ferraresi

El 12 de noviembre se iban a cumplir dos años exactos desde que Ferraresi es intendente en licencia de Avellaneda. Asumió en 2020 como ministro para acompañar a Fernández. Fue de los intendentes del conurbano que, durante el primer tramo de la gestión del FdT, al igual que Juan Zabaleta y Katopodis, abandonaron sus municipios para hacerse cargo de distintas carteras y hasta llegaron a formar parte de la "mesa chica" del Presidente. Ese vínculo se fue desgastando y a medida que crecía la interna en el Frente de Todos, Ferraresi abandonó el círculo íntimo de Fernández para volver a mostrarse más cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Así lo hizo el 20 de junio de este año cuando recibió a CFK en Avellaneda. En ese acto, al lado de Ferraresi, CFK dijo que para "ganar la elección y no cambiar nada, mejor quedarse en la casa", y que el gobierno de Fernández tenía funcionarios que "tienen miedo y no tienen voluntad de cambiar las cosas".

Un recorrido similar, pero con diferencias porque nunca formó parte del kirchnerismo, fue el de Zabaleta. Él también integró la mesa chica de Fernández, pero ante su desilusión porque el Presidente nunca encabezó lo que los más cercanos denominaban "el peronismo territorial" --y también por la interna que tenía en su distrito con su reemplazo, Damian Selci, de la Cámpora-- se reunió en varias ocasiones con Máximo y Cristina Kirchner y finalmente decidió abandonar el ministerio de Desarrollo Social para volver a la intendencia de Hurlingham. Hace dos semanas Fernández lo reemplazó a él y a los titulares de las carteras de Trabajo y Mujeres, Géneros y Diversidad.

Antes de que se cumplan los dos años al frente del ministerio, Ferraresi le dijo al Presidente que quería volver a su intendencia porque con dos años de licencia se puede considerar que no cumplió el mandato y que entonces sería apto para reelegir dos veces más. "Él no quería que en Avellaneda lean la situación de ese modo. No quería que piensen que se quedaba en el gobierno hasta el 10 de diciembre para cumplir el plazo y poder reelegir dos veces más después", explicaron. Además de costarle problemas en la interna de Avellaneda, Ferraresi tenía miedo que la gente piense que dejaba pasar el tiempo para conseguir una especie de "reelección indefinida", explican desde el Gobierno.

Este jueves será el último acto del ministro con Fernández. Se mostrarán juntos en una inauguración de viviendas. Maggiotti, en tanto, sostendrá el equipo actual que trabaja en la cartera. Desde Balcarce 50 explican que "Ferraresi continuará monitoreando las políticas de vivienda". "Estamos en la mejor relación con él y agradecidos por su trabajo", dicen. Según comentan a este diario, el ministro quiere volver a Avellaneda porque cree que es un distrito que, al igual que Quilmes y todos los más cercanos a Capital Federal, corre el riesgo de que, si no hay una figura "fuerte" al frente, crezcan liderazgos de la oposición. Al principio se analizaron otras opciones, como que quede al frente del municipio su esposa, Magdalena Sierra, pero finalmente nada de eso ocurrió.