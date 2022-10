Cada vez falta menos para el Mundial Qatar 2022. Esta nueva edición, que será la 22º Copa del Mundo, contará con casi todas las históricas selecciones que demostraron su poderío a lo largo de los años y dijeron presente en la mayoría de los certámenes ecuménicos. La excepción será Italia, que estará ausente por segunda vez consecutiva en un Mundial, tras no haber podido clasificar a Rusia 2018.



Quien manda en el ranking de selecciones con más mundiales disputados es Brasil, que no faltó a ninguna cita. La Canarinha, además de ser el que más títulos tiene -con 5 trofeos- es el equipo que más veces participó (22), contando su presencia en Qatar 2022.

El segundo lugar de privilegio lo ocupa Alemania, que luego de obtener pasaje al certamen que arranca el próximo 20 de noviembre, sumará 20 torneos disputados. El elenco germano solamente se perdió las citas en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

El último lugar del podio se encuentra compartido por Italia y Argentina. Con su presencia asegurada en Qatar, el conjunto albiceleste alcanzó a la “Azurri”, para que ambos combinados tengan 18 mundiales por lado.

Argentina decidió no participar en tres ediciones -Francia 1938, Brasil 1950 y Suiza 1954 - y no pudo clasificar a México 1970. Por su parte, el combinado italiano no estuvo en Uruguay 1930, Suecia 1958, Rusia 2018 y ahora tampoco será de la partida en Qatar 2022.

El ranking de selecciones con más mundiales jugados

Brasil 22

Alemania​ 20

Italia 18 (no clasificó a Qatar 2022)

(no clasificó a Qatar 2022) Argentina 18

México 17

Francia 16

Inglaterra 16

España 16

Uruguay 14

Bélgica 14

Serbia 13

Suecia 12 (no clasificó a Qatar 2022)

(no clasificó a Qatar 2022) Suiza 12

Rusia 11 (no irá a Qatar 2022, suspendido por FIFA y UEFA por la guerra en Ucrania)



(no irá a Qatar 2022, suspendido por FIFA y UEFA por la guerra en Ucrania) Países Bajos 11

Estados Unidos 11

Corea del Sur 11

Hungría 9 (no clasificó a Qatar 2022)

(no clasificó a Qatar 2022) República Checa 9 (no clasificó a Qatar 2022)

(no clasificó a Qatar 2022) Chile 9 (no clasificó a Qatar 2022)

