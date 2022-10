El lunes 24 de octubre el gobierno de la Provincia informó por segunda vez el descubrimiento de un yacimiento de oro y cobre en un sector montañoso del Alto Valle Calchaquí. Bajo el título “Yacones III expediente 24387/20”, la Jueza de Minas de Salta, María Victoria Mosmann, comunicó que la sociedad Yacones SRL declaró “el descubrimiento de un yacimiento diseminado de oro y cobre ubicado en el departamento de Cachi”. El documento menciona luego los puntos satelitales – entre ellos el que corresponde al sitio de la manifestación – e informa que las 2989 hectáreas afectadas se encuentran en una propiedad cuya titular registral es la hija del actual senador provincial por Cachi, Walter Wayar. El documento lleva la firma de la secretaria del juzgado, María Alejandra Loutayf.

“Me sorprendió la noticia. Estoy haciendo averiguaciones porque nadie me informó del ingreso de personas ajenas a mi propiedad para hacer exploración”, dijo Andrea Wayar a Salta 12. “Todavía no puedo encontrar de qué propiedad hablan. Me parece que hay un error, porque el catastro es una casa en el pueblo de Cachi que sí es de mi propiedad”, aclaró durante la entrevista realizada por este medio.

El Juzgado de Minas de la Provincia no lo informó, pero la matrícula que se declara en el edicto lleva el número 403. Efectivamente, Salta 12 corroboró que existen dos catastros con esa numeración. Uno es propiedad de la hija del senador por Cachi. No tiene una extensión de casi tres mil hectáreas sino poco más de dos mil metros cuadrados y figura a su nombre desde 2010. Es una vieja casona restaurada sobre una de las esquinas de la plaza principal de Cachi. Perteneció a Adela Tedín. Entre 1995 y 1998 existió una disputa judicial entre los herederos de esa familia y los Wayar por la posesión del catastro. Entre 2008 y 2010 Walter Raúl Wayar fue titular de ese dominio.

El segundo catastro 403, aparece al oeste de las cumbres del Nevado Libertador General San Martín o Nevado de Cachi. Según datos públicos, disponibles en la Dirección General de Inmuebles salteña, se trata de una matrícula declarada con ese mismo número pero en otro departamento. Por su extensión (casi 138 mil hectáreas) abarca la fracción occidental de Cachi y buena parte del vecino Molinos. Fue adquirida en Julio de 1979 por Campo Rosario Sociedad en Comandita por Acciones por la suma de $200.000.000 (Pesos Ley 18.188, $20.000 de hoy). Desde octubre de 2014, la SCA cambió de denominación. Actualmente es Finca Luracatao SA. Por los puntos satelitales, la manifestación de la mina de oro y cobre realizada por Yacones SRL y publicada en el Boletín Oficial salteño, se encuentra al norte de esa matrícula, más precisamente en la naciente del río Luracatao. La alta cuenca del río la constituyen las laderas occidentales y cumbres nevadas del Nevado de Cachi y de Palermo. También las laderas orientales del Cerro Oire Grande y Morteritos.

La novedad del descubrimiento se viralizó en portales digitales y redes sociales. Cada espacio en la red tituló de manera diferente la versión oficial del gobierno salteño y en redes sociales les salteñes reprodujeron o ampliaron esas mismas versiones. Sin embargo, un portal digital en particular (FM Profesional) agregó que el yacimiento estaría próximo a explotarse. La noticia llegó a las comunidades diaguitas calchaquíes, que se preocuparon por los efectos nocivos de la extracción de oro.

La información del Boletín Oficial salteño no asegura que la hija del senador provincial por Cachi forme parte de la sociedad Yacones SRL. El último registro de reunión de socios en esa misma publicación, data de Julio de 2020 y menciona modificaciones societarias realizadas en 2018 y 2020. Según el último aviso comercial de Julio de 2020, sus gerentes titulares aún serían Agustín Miguel y Simón Pérez Alsina. Desde setiembre de 2018, la SRL declara estar habilitada para actividades agrícolas y mineras. Éstas últimas pueden ser de exploración, explotación de yacimientos, o servicios mineros. La información disponible en buscadores, arroja datos únicamente de Simón Perez Alsina: es tesorero en la actual gestión de la Cámara de Minería de Salta y síndico en Pacific Rim Mining Corporation. El Colegio de Abogados de Salta informa que forma parte del buffet Perez Alsina & Frezze Durand.

ocalización del yacimiento de oro y cobre en el catastro 403 de Finca Luracatao SA

Yacones SRL recién figura como poseedora de varios catastros mineros en los departamentos Cachi (municipio homónimo) y Los Andes (municipio San Antonio de Los Cobres). Los datos se desprenden de la última actualización de polígonos mineros de la provincia, disponible en IDESA (Infraestructura de Datos Espaciales de Salta). La información data del 4 de octubre de éste año. En ese archivo, la sociedad de responsabilidad limitada es la titular del catastro minero donde se encuentra el yacimiento diseminado de oro y cobre, informado a las doctoras Mosmann y Loutayf. La superficie de Yacones III sí corresponde a las 2989 hectáreas declaradas e informadas por el Boletín Oficial. Por las coordenadas del edicto, el yacimiento diseminado se localiza al noroeste del departamento Cachi y corresponde al titular registral Finca Luracatao SA.

El yacimiento diseminado que informaron contiene errores. Sin embargo la manifestación declarada se encuentra efectivamente en un sector clave para esa microcuenca en el Alto Valle Calchaquí que abastece a muchos campesinos y comunidades originarias en el departamento Molinos.

Las apariciones de oro siguiendo el río Luracatao son conocidas entre los pobladores. El yacimiento de Yacones SRL se localiza sobre una vieja ruta de arreos de mulas que viajaban en el siglo XIX y XX a las minas borateras inglesas en Chile. Fue el circuito comercial más importante de los Valles Calchaquíes y por siglos fuente de riqueza para muchas familias salteñas.

¿La fiebre del oro?

La provincia de Salta prácticamente cuatriplicó sus exportaciones mineras en 2021 y no gracias al litio, sino al oro. El metal precioso es, simbólicamente, el último resguardo de valor. El dato surge al explorar el SIAMCAM, Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina del Ministerio de Economía de Nación.

El año pasado, las exportaciones mineras de la provincia rozaron los 228 millones de dólares, una cuenta que en números redondos encabezó el oro (167 millones de dólares), seguido muy lejos por los boratos (38 millones de dólares) y el litio (21 millones). En 2020, año del inicio de la pandemia de coronavirus, ese metal (Au por su nomenclatura química) ocupó el segundo puesto: boratos primero (28 millones de dólares), oro luego (17 millones de dólares) y litio tercero (16 millones de dólares). Al menos desde 1998 – año en el que inicia la serie de exportaciones salteñas en el SIACAM - el oro no figura en la lista de minerales exportados desde la provincia.

La única mina de oro que extrae el mineral en Salta es Lindero, operada por Mansfield Minera SA de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines Inc. Se encuentra en Salar de Arizaro, cerca del límite entre el departamento salteño Los Andes y la provincia de Catamarca. La empresa es dueña del cien por cien del proyecto. Según prensa de gobierno de Salta, el martes 20 de octubre de 2020 se produjo el primer vertido de oro de la mina, “un hito para la minería argentina” con 728 onzas de oro. En su web, Fortuna Silver informa que en 2021 la mina produjo 104.161 onzas.

La escalada en las útimas décadas y la reciente extracción del metal precioso en la provincia de Salta por parte de una empresa de capitales extranjeros ¿podrían generar la fiebre del oro en la provincia? Según el Boletín Oficial, las manifestaciones de minas de oro y cobre no son mayoritarias en los últimos años. En 2022, además de Yacones III figura Lucrecia I en Salar de Arizaro, municipio Tolar Grande en el departamento Los Andes. En 2019 aparecen varias declaraciones de Corrientes Argentina SA por yacimientos de oro ubicados dentro del mismo municipio en Los Andes.

Las comunidades originarias de Cachi saben de geólogos que trabajaron hasta el año pasado en la zona de las concesiones mineras donde se encuentra Yacones SRL. Aunque no se expresaron formalmente, evalúan con comunidades de Luracatao y Molinos acciones colectivas a tomar. Un yacimiento de oro al oeste del Nevado de Cachi tendría un impacto ambiental directo sobre toda la población que, en Molinos, construye sus rutinas de subsistencia alrededor de vertientes de agua cristalina.