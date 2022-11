Hay muchísimas experiencias de base, de curas y monjas que patean las calles y barrios mucho más que organizaciones con chapa de progresistas. Entre ellas está la del Padre Juan, “el curita de la tercera”, que en su misión incluyó el trabajo con trans en el conurbano profundo tan lejano a las acciones del Estado e inimaginable para muchas organizaciones.

En Argentina la laicidad suele entenderse como ateísmo con una agenda que pide separación Iglesia de Estado. Pero ateísmo y separación iglesias de estado no tiene porque devenir una agenda atea. A los hechos nos remitimos. Muchas iglesias cristianas, con intereses diferentes, son parte del coro que pide dicho divorcio. Claramente un sociedad democrática exige la separación de iglesias y Estado, pero esta postura no puede implicar la negación del “hecho religioso”.

¿Qué es el hecho religioso? Es un modo de sociabilidad basada en principios, conocimientos, tradiciones, creencias que en el mundo tienen millones de adeptos. Contrariamente a lo que suele creerse, los estudios prospectivos sobre religión pronostican (es decir que es solo una posiblidad) que en el año 2050 el número de creyentes será superior al actual. Es más, se prevé un crecimiento del islamismo sobre otras religiones dado el crecimiento demográfico. Más allá de este pronóstico hay una realidad tan material como ineludible: el hecho religioso es polimórfico y existe. Los hay reaccionarios y populares, sectario e inclusivos del mismo modo que lo pueden ser la comunidades LGBTIQ+, étnicas, etareas, de género, entre otras.



En nuestro país la hegemonía social y política de la Iglesia Católica Romana es clara. Y esto lleva responsabilidades para esta institución del mismo modo que para el creciente enjambre evangélico que se muestra activo, financiado y de inserción capilar en nuestra sociedad. Y este pedido de responsabilidad a instituciones que suelen ser reactivas a algunas agendas de derechos puede enfrentarse desde la negación enarbolando un ateísmo militante o construyendo diálogos complejos que no impliquen la renuncia a ningún principio, sino a una necesaria transformación mutua en la que no haya lugar a la negación de una comunidad sobre otra. La separación de iglesias de Estado de la que la propia Iglesia Católica Romana Argentina ha tomado cuenta con su “Programa Fe” que apunta a su autosustentación económica no alcanza para construir una sociedad democrática y pluralista si no somos capaces de abordar el “hecho religioso” alrededor del cual millones de personas construyen sentidos y acciones: proyectos de buena vida.

En este ping-pong no hay sujetos homogéneos, por el contrario, así como ya en el FLH existió un Grupo de cristianos gays y hoy las organizaciones cuentan con áreas de diversidad religiosa, las iglesias tienen posiciones distintas frente a la agenda LGBTIQ+ (por ejemplo la Iglesia Evangélica Valdense y la Iglesia Evangélica Luterana Unida son inclusivas por decisiones sinodales o asamblearias). Y en la propia Iglesia Católica Romana Argentina sus comunidades de base, curas, monjas han demostrado compromiso y no reacción. Hay que señalar que hasta en los adustos pasillos de la Conferencia Episcopal Argentina se habla y se trabaja sobre el tema: basta señalar la existencia del grupo Centurión que está promoviendo diálogos entre la militancia LGBTIQ+ y autoridades.





¿Qué edad tenés Juan?

--Tengo 32 años, y además parezco más chico y eso a veces es una ventaja y otras es una razón más para que te bajen el precio, “sos pibe, ya vas a crecer y vas a ver”.

¿Cuándo decidiste ser cura?

--Esa es una historia larga con idas y vueltas como la vida misma, pero tratando de no ser ni redundante ni personalista te diría que es una idea que empecé a madurar en la adolescencia y le voy encontrando la vuelta día a día, desde el 2016 hasta ahora voy tratando de ver, de descubrir, de caminar, en definitiva de vivir una vocación personal de consagración a Jesús y a mis hermanos y ahí, en ese andar cotidiano sigo decidiendo ser.

Juan vos sabés que existen distintas corriente teológicas y pastores ¿Dentro de la Iglesia Católica Romana a que corriente teológica adherís?

--Esta es una pregunta difícil, porque hay muchos teólogos y teólogas que me interpelan, pero si tuviera que responder sin rodeos, te diría que intento seguir la línea de la teología de la liberación en su expresión más argentina, la teología del pueblo, que en definitiva es una teología profundamente centrada en el mensaje liberador de Jesús y en la fuerza del pueblo como sujeto activo de esa liberación. Es el pueblo la mediación, por la que Dios se manifiesta y es en el pueblo donde se encuentra la llave hermenéutica para acceder a la revelación.

Sos conocido por tu trabajo social en el conurbano Bonaerense. ¿Por qué tomaste ese camino de compromiso que no siguen todos los curas?

--Ciertamente creo que el proyecto del Reino de Dios, como lo llama Jesús en el Evangelio, es la apuesta por una vida mejor, una vida más digna, más libre, más plena, más humana; también estoy convencido que esa vida constantemente se ve amenazada, por estructuras de poder y de mal que buscan su crecimiento y su perpetuidad a cómo dé lugar, arrasando con todo tras su paso, dejando a los más frágiles de este mundo afuera, muchas veces con mucha violencia, con herramientas también súper estructurales al servicio de la exclusión, son verdaderas estructuras de mal. Frente a eso la exigencia que tenemos los que seguimos a Jesús es generar estructuras de bien, al mal estructural no se lo puede vencer con la simple sumatoria de buenas intenciones en bondades personales, es necesario parir estructuras de virtud y de amor capaces de hacerle frente al mal estructural, desde mi punto de vista el nombre político del bien estructural es la organización, por esa razón juntos desarrollamos un proyecto de comunidad que busca ser la estructura de amor que venza al odio estructural.

Entre tus actividades trabajás con población trans. ¿En qué consiste ese trabajo?

--Esta es una parte muy linda de mi trabajo y comenzó hace algunos años, lo que empezó como un caminar con algunas amigas que eran trabajadoras sexuales es barrios populares, termino siendo un espacio más de organización, empezamos ayudándolas con una bolsita de mercadería, y poco a poco con el estado para poder, o al menos intentar resolver algunas de estas problemáticas a las que se ven expuestas muchas de ellas; pero lo más lindo de esto es que pudimos generar dos cosas, en primer lugar un vínculo y en segundo lugar organización concreta.

¿Cuál es el mensaje que la Iglesia debería dar en estos tiempos de discursos de odio?

--El mensaje de la iglesia no puede ser distinto al mensaje de Jesús, y si existiera un mensaje distinto ahí no está la verdadera iglesia. Pensemos un segundo en Jesus, desde la teología más clásica Dios y Humano, donde conviven todo el poder de lo divino con toda la fragilidad de lo humano, ese Jesus, poderoso y frágil no construyó ni predicó un reino al estilo imperial, hizo una propuesta de amor y de misericordia, acercó a los excluidos, a los pobres, a los descartados a Dios padre, que hasta ese momento tenían la exclusiva, el monopolio de Dios, sólo los líderes religiosos, el Dios de Jesus, es un buen padre, cercano, comprensivo, amante, paciente y capaz de entender todo lo humano. Este Dios que jesús nos muestra puso en jake al poder real de su tiempo y eso le valió que lo torturaran y asesinaran, así y todo, hasta el final siguió pidiendo a sus seguidores y seguidoras que construyan desde el amor, siempre desde el amor, por que Dios es amor y Dios vence al odio y al mal.