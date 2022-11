Calles y avenidas anegadas, pasos bajo nivel bloqueados, cortes de luz, autos rescatados y hasta hospitales inundados fueron solo algunas de las consecuencias de la fuerte tormenta que sufrió la Ciudad de Buenos Aires en la jornada del domingo. Con un pico de 60 milímetros en tres horas en el barrio de Saavedra, que hace nueve años sufrió una trágica inundación, las lluvias afectaron sobre todo a la zona norte y oeste de la Ciudad, donde los vecinos y vecinas apuntaron contra el Gobierno porteño por las obras adeudadas o por el impacto climático del avance inmobiliario. En el Hospital Durand se inundó la guardia y también un depósito de insumos importantes que podrían perderse.

Un mal recuerdo

La tarde noche del domingo trajo malos recuerdos al barrio de Saavedra. En abril de 2013 el barrio fue epicentro de una de las inundaciones más importantes de los últimos tiempos en la Ciudad, en la que fallecieron ocho personas. Según los datos oficiales del Ministerio de Espacio Público, este domingo Saavedra volvió a ser el barrio más afectado por las tormentas, con 60 milímetros de agua en un lapso de tres horas. Desde aquella trágica inundación los vecinos y vecinas vienen reclamando por la construcción de un segundo reservorio en el Parque Sarmiento, obra que está prevista desde ese año pero que aún no comenzó.



"Si hubiera llovido veinte minutos más hubiéramos tenido una tragedia como la del 2013", advirtieron a este diario integrantes de la organización "El Parque Saavedra no se toca", que se conformó el año pasado para impedir la construcción por parte del GCBA de un canal artificial dentro de ese parque. El proyecto fue cancelado provisoriamente luego de que el Banco Mundial retirara los fondos, pero los vecinos y vecinas siguen reclamando que el reservorio debe hacerse en el Parque Sarmiento.



"La lluvia y las inundaciones demostraron que lo que estamos reclamando está más vigente que nunca: que de una vez por todas hagan el segundo reservorio del Parque Sarmiento", agregaron. En referencia a la famosa frase del expresidente Mauricio Macri, los vecinos y vecinas sentenciaron: "Es evidente que cuando algunos gritaban 'no se inunda más' mentían descaradamente".

Desde la organización realizaron un relevamiento informal entre vecinos y vecinas y comentaron a este diario algunos resultados sobre las inundaciones de este domingo: "El Barrio Mitre tuvo agua hasta las rodillas; en el puente de Ruiz Huidobro y Plaza la lluvia se llevó algunos autos; en la zona de Besares y Washington, al igual que Correa y Lugones, había agua de vereda a vereda", señalaron e indicaron que esa zona es precisamente la que se vería beneficiada por la construcción del reservorio, ya que es allí donde se produce una depresión en el terreno que tiende a juntar el agua que baja desde la zona de Parque Sarmiento, e incluso de localidades del Gran Buenos Aires como Tres de Febrero y San Martín.

El proyecto original, que nunca comenzó a realizarse, implica la construcción de un reservorio con capacidad para contener hasta 200 mil metros cúbicos de agua. "En los últimos proyectos que estuvieron dando vueltas nos enteramos de que lo redujeron a 120 mil y estamos reclamando que sean 200 mil y que lo empiecen ya. Es el proyecto necesario porque ayudaría a las zonas más afectadas el domingo", sostuvieron desde la organización, que ya presentó pedidos de informes en la Legislatura porteña para saber por qué aún no ha comenzado la obra. El proyecto estaba planificado en el ex Golf de Parque Sarmiento, parte de los terrenos que el GCBA concesionó al club de rugby Belgrano Athletic, como informó este diario en abril del año pasado.

Más inundaciones

Además de Saavedra, otros barrios de la zona norte y oeste de la Ciudad se vieron altamente afectados por las tormentas. En Liniers hubo entre 40 y 50 milímetros de agua, mientras que entre Villa Ortúzar, Villa Devoto y Villa Urquiza, por ejemplo, cayeron 48 milímetros y las imágenes de la inundación fueron elocuentes. En el paso bajo nivel Luis Alberto Spinetta de Corrientes al 3900, entre Villa Urquiza y Coghlan, los bomberos debieron rescatar a un vehículo que había quedado flotando en un río de agua de lluvia. El conductor del auto, por suerte, no requirió asistencia médica.

En Devoto, en tanto, los vecinos y vecinas difundieron imágenes de la calle Fernández de Enciso, una de las principales del barrio, que conecta la estación del Ferrocarril San Martín con la Plaza Arenales. En las imágenes se podía ver a los autos circulando entre la inundación en torno a una calle que en los últimos meses sufrió una transformación total por parte del GCBA pese a encontrarse dentro de Área de Protección Histórica (APH). Como informó este diario, allí se removieron adoquines, se nivelaron las veredas con la calle y hasta se colocaron decks gastronómicos en espacios que antes eran públicos, lo que despertó el rechazo de los vecinos y vecinas organizadas que llegaron a denunciar a los funcionarios comunales por la obra inconsulta.

"Nunca antes había ocurrido esto, pero ahora los decks tapan los desagües, está todo lleno de basura que no se puede barrer y se reemplazaron los adoquines por puro cemento", advirtieron desde el grupo vecinal "Devoto Unido" sobre la inundación de este domingo. "No solo fue eso, también estuvimos a oscuras. Medio barrio sin luz desde las 17 hasta las 2 de la madrugada porque colapsó Edesur, como de costumbre cuando comienza el calor más la humedad. Cada vez es peor por el aumento de constructividad del nuevo Código Urbanístico", añadió en diálogo con este diario María Abecián, vecina de Devoto e integrante del grupo.

Este lunes los vecinos y vecinas informaron, además, que presentaron en la Legislatura un proyecto de "ley vecinal" para modificar la normativa urbanística del barrio "en defensa de la identidad barrial y de nuestra calidad de vida". La iniciativa fue presentada junto a la legisladora Claudia Neira y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y entre otros puntos busca ampliar los alcances del APH, recuperar la residencialidad del sector y bajar las alturas y capacidades constructivas permitidas en la zona.

Hospital inundado

Las imágenes fueron difundidas por los propios trabajadores y trabajadoras del Hospital Durand. En un video publicado en las redes sociales de la junta de delegados del hospital se podía ver a los enfermeros y enfermeras sacando agua del interior del lugar con secadores de piso. El agua llegaba incluso hasta abajo de las camas de las salas de guardia. "La ciudad más rica de Argentina y los hospitales inundados por falta de inversión. Llueve afuera y adentro del nosocomio porteño", advirtieron los y las trabajadoras.

Héctor Ortiz, enfermero y delegado de ATE del Durand, contó a Página 12 que, además de la guardia, "se inundó el sector en el que están los depósitos". Allí, precisó el enfermero, se guardan insumos importantes para el funcionamiento del hospital como papel higiénico, papelería o alcohol. "No nos dejaron entrar para ver cómo estaba porque se manejan escondiendo todo, así que no podemos saber qué de todo eso se perdió", concluyó Ortiz.