En los minutos previos a que arranque el primer partido de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, es todo pura emoción. Pero hay algo que falta. Un vacío sin llenar. Es el primer gran torneo del fútbol sin la figura que en tantas ocasiones representó en sí al fútbol, el primer Mundial sin Diego Maradona.



Esta idea envolvió durante toda la previa la expectativa mundialista. Está presente en banderas, en comentarios, en hipótesis. Hasta hubo un grupo de personas que intentó llevar su corazón a Doha para que esté en el vestuario con los jugadores.

En diálogo con AM750, el exrepresentante de Maradona, Guillermo Coppola, advirtió que El Diez “siempre está presente” cada vez que se disputa un Mundial. “Diego está siempre. No es el primero sin Diego. Cuando rueda una pelota, ahí está. La pelota era el bien más preciado de su vida”, afirmó.

“Maradona está en una de esas dedicatorias de tantas que hay, en una gigante de una pared de Cuba, que decía “para mí hermano sos mi izquierda, el corazón, la pelota de mi vida”. Yo esa no se la entendí. Y le pregunté qué es la pelota. Y me preguntó para mí cuál era mi bien más preciado. Y me dijo que para él era la pelota. Así que Diego está acá”, concluyó Coppola.

Por otra parte, el histórico representante de Maradona se mostró a la expectativa de la actuación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. “Es un clima raro, porque en Qatar no se vive tanto el mundial como lo vivimos nosotros”, repasó. En este sentido, sostuvo que La Scaloneta genera expectativas: “Venimos con un invicto que nos hace tener una fe y pensar en positivo, pero los partidos hay que jugarlos”.