La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que la venta de entradas para el Mundial Qatar 2022 ya superó en gran medida a la de Rusia 2018. Según informó la entidad, esta edición ya vendió más de 2.950.000 de tickets, mientras que la anterior llegó a 2.400.000 tickets en todo lo que duró la competición.



Se trata de un 23% más respecto a la Copa del Mundo de hace cuatro años y medio. Asimismo, la institución proyecta recaudar alrededor de 7.400 millones de dólares al final de la máxima competencia del fútbol solo con la venta de entradas. Es más de un millón de dólares por encima de lo previsto inicialmente



Frente a los representantes de las 211 federaciones que conforman la asociación, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue quien confirmó la noticia. "Estos resultados se valoran mucho más si se considera la pandemia de Covid que se padeció y la crisis que atraviesa el mundo", comentó.

Cuáles son los países que más entradas compraron

En cuanto a la cantidad de entradas adquiridas por cada país, los que más lo hicieron fueron los locales de Qatar, que hasta hace un mes ya habían comprado 1.000.000 de tickets. En el debut, los anfitriones cayeron 2 a 0 frente a Ecuador.

En segundo lugar lo siguen Arabia Saudita y Estados Unidos, que ya jugaron su primer partido. En el caso de los árabes, dieron el batacazo ayer contra el equipo de Lionel Messi y ganaron por 2 a 1; mientras que los norteamericanos empataron con Gales 1 a 1 el lunes.

Ya un escalón más abajo se encuentran países como México, Inglaterra, –otros de la región– Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Francia, India –aunque su selección nacional no participa del Mundial– y Brasil.

Cuáles son los partidos del Mundial que más entradas demandaron

Si bien los boletos para ver a las 32 mejores selecciones del mundo se vendieron rápidamente ni bien se habilitó la compra, hubo algunos partidos de la fase de grupos que demandaron mayor cantidad de entradas en agosto.

En primer lugar, Camerún vs Brasil, por el Grupo G, que aún no se jugó. El encuentro entre el pentacampeón y el conjunto africano será el viernes 2 de diciembre a las 16 –hora argentina–. Después, Brasil vs Serbia, también por el mismo grupo, que se disputará mañana a las 16.

Más abajo quedó Portugal vs Uruguay, por el Grupo H, que tendrá lugar el lunes próximo a las 16. En cuarto lugar quedó Costa Rica vs Alemania (Grupo E), que se jugará el jueves 1 de diciembre a las 16. Y, por último, Australia vs Dinamarca, que tendrá lugar el miércoles 30 de noviembre a las 12, por el Grupo D.

