El guitarrista y líder de la banda británica Dr. Feelgood, Wilko Johnson, falleció a los 75 años en su casa de Londres, Inglaterra, confirmó su familia este miércoles. En 2013 le habían diagnosticado un cáncer de páncreas, del que luego fue operado, lo que motivó su disco "despedida" junto a Roger Daltrey, vocalista de The Who.

"Este es el anuncio que nunca quisimos hacer, y lo hacemos en nombre de la familia de Wilko y de la banda, con un gran pesar en el corazón: Wilko Johnson ha muerto", reza el comunicado que la familia publicó en la cuenta oficial de Facebook, donde aclararon que el músico "falleció en su casa en Westcliff On Sea el lunes 21 de noviembre de 2022 por la noche”.

"Gracias por respetar la privacidad de la familia de Wilko en este momento tan triste, y gracias a todos por haber sido un gran apoyo a lo largo de la increíble vida de Wilko", agregaron, además de agradecer "al oncólogo Charlie Chan y al cirujano Emmanuel Huguet por los años adicionales que Wilko pudo disfrutar".

Guitarrista y compositor, Johnson nació en Canvey Island y fue miembro fundador de Dr. Feelgood, banda cuyo disco "Stupidity" (1976) llegó al número 1 en las listas inglesas y supuso la consagración de la banda. Luego, en 1979, se incorporó a la banda de Ian Dury, The Blockheads, donde conoció al bajista Norman Watt-Roy, con quien formó la Wilko Johnson Band.



También incursionó en la actuación y tuvo una participación en la serie Game of Thrones, de HBO, donde interpretó durante algunos capítulos a Ser Ilyn Payne, el verdugo al servicio de los reyes Robert I Baratheon y Joffrey I Baratheon.



En 2013 le diagnosticaron un cáncer de páncreas del que fue operado. Entonces, grabó un disco "despedida" con su amigo Roger Daltrey, vocalista de The Who, con el título "Going back home".

En aquel momento, su representante había ducho que quería “seguir haciendo lo que más le gusta en el tiempo que le queda. Tocar y salir a divertirse. Todavía no está sufriendo los efectos y es de esperar que pueda disfrutar de al menos unos cuantos meses de razonable salud y actividad”.

Sin embargo, tiempo después fue operado y él mismo contó que se había curado luego de que le extirparan el tumor. “Fue una operación de once horas y el tumor pesó tres kilogramos”, contó el músico entonces. “Decidí que era la manera de tratar con el cáncer y simplemente traté de disfrutar el tiempo que me quedaba”, dijo.

