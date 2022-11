La Corte Suprema de Justicia decidió tomar juramento a los cuatro consejeros de la Magistratura en representación de la Cámara de Diputados y dejó en suspenso la jura de los cuatro senadores nomidados por la Cámara Alta.

Así lo informó el máximo tribunal en una acordada de dos páginas, donde dispuso que el Presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, "reciba de los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes el juramento de ley", aunque aún no dispuso fecha.



Además, determinó que "la designación de los representantes titulares y suplentes del H. Senado de la Nación" se encuentran a "estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento".



El martes el presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, había tomado juramento a los nuevos 11 miembros del órgano que propone y sanciona jueces, en representación de los académicos, abogados, magistrados y el Poder Ejecutivo.



En el caso de los postulados por el Poder Legislativo, la Corte estableció un acuerdo especial para analizar este jueves tras la controversia por la designación del senador oficialista Martín Doñate.



El viernes pasado, el Consejo de la Magistratura remitió al máximo tribunal los nombres de los cuatro diputados y los cuatro senadores designados por sus respectivas Cámaras para integrar el cuerpo que propone y sanciona magistrados.



El Senado había aprobado el miércoles el decreto de designación de sus nuevos representantes para el período 2022-2026 en una sesión en la que la oposición no bajó al recinto, en desacuerdo con los nombramientos.



En esa sesión se avaló el decreto parlamentario 86/22 que designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y al radical Eduardo Vischi.



Los senadores del FdT cuestionaron duramente a la oposición por no asistir al recinto y criticaron a los jueces de la Corte Suprema de Justicia por el fallo del 8 de noviembre último, que rechazó la primera designación de Doñate en el Consejo y consideró que le correspondía al senador de PRO Luis Juez.



Hasta el momento quedaron formalmente incorporados Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit, en representación del ámbito científico y académico; Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, en representación de la abogacía; Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, en representación de la magistratura; y Gerónimo Ustarroz, en representación del Poder Ejecutivo Nacional.