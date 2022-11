La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, pidió a la justicia que levante el secreto fiscal sobre el informe de Afip con los datos patrimoniales y tributarios de las personas que cobran un Potenciar Trabajo. La funcionaria quedó bajo una doble presión: por un lado, debe garantizar al más de un millón de personas que dependen de ese ingreso que en diciembre van a cobrarlo; por el otro, el fiscal federal Guillermo Marijuán la investiga por no haber dado de baja 250 mil de esos planes, nada menos que al 20 por ciento del padrón, un número que los medios de la derecha tomaron torcidamente del informe de Afip, para hacer campaña contra el plan.

El Potenciar tiene 1 millón 300 mil beneficiarios y es el programa de mayor peso del ministerio. Sus titulares son en su mayoría mujeres que trabajan en tareas sociocomunitarias, centralmente en comedores y merenderos barriales, y jóvenes. Es claro que sería de una enorme arbitrariedad dejar a cualquiera de estos trabajadores sin este ingreso de unos magros 27 mil pesos, del que dependen para vivir, de manera infundada.

El informe de Afip que fue filtrado a los medios contabilizaba más de 250 mil titulares del Potenciar con supuestas incompatibilidades, pero en sus items mezclaba datos de casos compatibles (por ejemplo, personas que cobran el Potenciar y tienen una moto) con casos incompatibles (como tener más de una vivienda, o autos 0km). Cuando el ministerio de Desarrollo Social hizo una revisión del padrón encontró 3 mil casos incompatibles, a los que dio de baja.

Esta diferencia -de 250 mil casos a 3 mil- es la que señaló la justicia federal para hacer su señalamiento. El lunes, al ser llamado a declarar, el titular de la Afip, Carlos Castagneto, ratificó que los datos fueron elaborados por el organismo, aunque aclaró que son datos estadísticos que no buscaron incompatibilidades.

¿Cómo hizo el control el ministerio? Hasta ahora, con datos que pidió al Banco Central sobre la compra de dólar ahorro (billetes) y consumos en dólares (que incluyen, gastos por el uso de apps), datos con nombre y apellido en base a los que corroboró las 3 mil incompatibilidades. Esa información no era hasta ahora cruzada con el padrón del Potenciar.

A diferencia de los datos del BCRA, los de AFIP están protegidos por el secreto fiscal. El organismo puede hacer públicos datos estadísticos (como cuántos titulares del Potenciar poseen más de un inmueble), pero no identificarlos. Así, para que Desarrollo Social pueda responder al cuestionamiento del fiscal Marijuán es necesita que sea levantado el secreto y Afip le mande el listado nominal de los casos.

Según pudo saber este diario, tras cruzar la información sobre compra y consumos en dólares, el ministerio peinó el padrón del Potenciar con las categorías del monotributo. Para ser inscripto al plan sólo se puede tener monotributo en la categoría A, la que corresponde a los ingresos más bajos. Con este cruce, detectaron otros 1200 casos incompatibles, que están siendo dados de baja.

La solicitud para levantar el secreto fiscal fue presentado por Tolosa Paz al juez federal Daniel Rafecas, ya que en su juzgado recayó una primera denuncia presentada por el fiscal Marijuán.

“Afip hizo un primer informe que no me permitía separar situaciones. En el Potenciar tenemos a 133 mil personas que tienen una moto, lo que es compatible. Por eso le pedimos un desglose”, explicó Tolosa Paz en declaraciones radiales. La ministra agregó que el 19 de noviembre la AFIP realizó ese desglose, pero que no es nominal.

“No es que Afip no quiera, sino que no puede (dar a conocer nombres de quienes tendrían incompatibilidades) a menos que la justicia le ordene levantar el secreto fiscal”. La funcionaria agregó que Rafecas ya tiene en su expediente esa información nominal, que la Afip le habría enviado.

“Con el levantamiento del secreto fiscal (el juez) va a permitirme cumplir con mis deberes como funcionaria pública y tener la tranquilidad de que el millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo puedan cobrar sus ingresos. Queremos llegar a diciembre con paz social y en un marco de absoluto cumplimiento de las normas”.