Culminó la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y este sábado comienzan las instancias eliminatorias. A partir de los octavos de final, los partidos no pueden terminar en empate, por lo que se recurre primero a tiempo suplementario y luego, de ser necesario, a los penales. En caso de llegar a esta última instancia, Australia tiene un as bajo la manga para atajar los disparos de Argentina.

Hoy en día, el arco del combinado australiano se encuentra a cargo de Mathew Ryan. Pero el DT, Graham Arnold, también tendría listo para entrar a la cancha al suplente Andrew Redmayne, conocido como el “arquero bailarín”, quien ganó fama mundial tras convertirse en el héroe de los Socceroos en la Repesca contra Perú para clasificar a la Copa del Mundo 2022.

En ese partido, el suplente de 33 años, contuvo el último tiro en la definición y se destacó por el particular baile que realizó antes de cada ejecución de sus rivales, con el objetivo de desconcentrar a los jugadores del equipo contrario. Su estrategia no tuvo un resultado exitoso en los tres primeros disparos, pero en el cuarto logró que Luis Advíncula pegara en el palo derecho. Y la explosión llegó al contener la ejecución de Alex Valera.

Con la atajada del excéntrico guardameta y la victoria ante Perú, Australia clasificó al sexto mundial en su historia, el quinto de manera consecutiva desde Alemania 2006.

Andrew Redmayne no podrá usar su "baile" ante Argentina

No obstante, en caso de que el encuentro ante el equipo de Lionel Scaloni, que comienza a las 16 (hora argentina), deba definirse por penales, Redmayne no podrá usar su "baile". Esto se debe a que, luego de que Australia ganara ante Perú tras la polémica atajada, la FIFA cambió el reglamento.

El mismo día que el equipo australiano clasificó, en la 136º Asamblea General de la International Football Association Board, que se realizó en Doha, el máximo organismo dispuso que, desde ahora, los arqueros deberán tener los dos pies sobre la línea a la hora de una ejecución desde el punto del penal.

Redmayne utilizó la misma estrategia en 2019

Esta no fue la primera vez que Redmayne utilizó esta estrategia para ganar ante los rivales. En 2019, sacó campeón a Sidney FC de Australia al atajar dos penales, con bailes incluidos.

En ese entonces, declaró: “Es una manera de que el rival no sepa a dónde me voy a tirar y, además, quiero que se pongan nerviosos, y que el arco les resulte más chico de lo que realmente es. No siempre me da resultado, pero esta vez me permitió atajar dos remates”.

Historial de penales de Australia y de Argentina en mundiales

Australia—al igual que Marruecos, Polonia, Senegal y Estados Unidos—nunca participó de una definición por penales en una Copa Mundial.

Por su parte, Argentina tiene 4 victorias y, de las 16 selecciones clasificadas, es la que más tandas de penales ganó. Fue 4-2 vs. Países Bajos, en las semifinales de 2014; 4-3 vs. Inglaterra, en octavos de final en 1998; 4-3 vs. Italia, en semifinales de 1990; 3-2 vs. Yugoslavia, cuartos de final en 1990; y una derrota 2-4 vs. Alemania, en cuartos de final 2006.