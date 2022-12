El diputado nacional por Libertad Avanza Javier Milei se manifestó en contra del acuerdo con Estados Unidos para el intercambio de informacióin financiera, en relación a los fondos no declarados de argentinos. "No estoy de acuerdo con ningún mecanismo de persecusión a los pagadores de impuestos", dijo el economista, en un curioso juego dialéctico para criticar, justamente, medidas que buscan detectar a los que no pagan impuestos.

"Los argentinos no fugan el dinero por delincuentes, fugan el dinero porque son estafados por los políticos", explicó más adelante en la misma entrevista. "Es un mecanismo más para avanzar sobre los derechos de propiedad", dijo en defensa de los grandes capitales que fugan sus ganancias en el país a guaridas fiscales o, simplemente, lo dejan en el exterior como resultado de la subdeclaracuión de exportaciones, o lo sacan del país a través de la sobrefacturación de importaciones.

No es novedosa la defensa de estos intereses por parte de Milei, ni la falacia de que son "víctimas de la estafa de los políticos".