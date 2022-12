CHOCOLATE REMIX FULL BANDA EN EL XIRGU

Luego de la exitosa gira que las llevó por Europa, este viernes se presentan en vivo Chocolate Remix y Del Caos, juntes por primera vez para hacer saltar el escenario del Xirgu a puro perreo, con musicalización a cargo de Emiliata. Chocolate Remix presentará su show renovado con banda completa y bailarinxs, para volver una y otra vez a la sátira y el humor, el reggaetón y las fusiones con cumbia, funk carioca, dembow y electrónica destinada a hablar sobre el placer de las mujeres y disidencias y denunciar problemáticas que afectan a ambos colectivos. Del Caos presentará canciones nuevas junto a músicxs invitadxs y una imponente puesta escena. Viernes 9 de diciembre a las 20:30 en el Teatro Xirgu, Chacabuco 875.

BELLEZA: EXPLORACIONES GOZOSAS DE LA DIVERSIDAD CORPORAL

Con idea y dirección general de Gimena Racconto Giunta y Esteban Parola inaugura este viernes una muestra exploratoria y gozosa de la diversidad corporal desde la mirada del fotógrafo y director teatral Leopoldo Minotti, organizada por la Escuela de Teatro Inclusivo [email protected] en Yunta. Un universo extravagante y diverso en el que conviven el circo, los burdeles y las historias de personajes únicos e irrepetibles, partiendo de la belleza en la diversidad corporal como una propuesta de ruptura con los estereotipos hegemónicos, para explorar miradas, celebrar y gozar de todo aquello que atrae y deslumbra con lxs artistas Daniel Coca, Sandra Maladesky, Brenda Romero, Myrna Bulgaroni, Alejandro Balena, Nicolás Steimberg, Tatiana Álvarez, Susana Waisman, Mariano Couso, Nazareno Couso, Catalina Kunik y muches más. Viernes 9 de diciembre a las 19 en el Centro Municipal de Artes, San Martín 797, Avellaneda.

FIESTAS

Leather Fetish Social. Nuevo evento para darle rienda suelta a los fetiches en el club arcoíris, compartir deseos, vestimentas, gustos y hacer comunidad con dos patios al aire libre y barra de tragos y comidas. Dresscode: leather/rubber/fetish. Sábado 10 de diciembre a las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Museo Depeche Mode Party! Evento único en el que se realizará una breve charla acerca de la exposición "Museo Depeche Mode" de Ernesto Alli, curada por Lolo y Lauti en Galería Grasa, con la mediadora Mariana Gioiosa junto a invitadxs. Luego con las bandejas de DJ Hadrian, pionero de las fiestas góticas de la escena argentina, fiesta Depeche Mode y New Romantic. Entrada libre y gratuita. Sábado 10 de diciembre de 20 a 23 en el Museo Marco, Av. Almirante Brown 1031.

TERTULIAS

Yeguas. Nueva edición del ciclo de lecturas de poesía contemporánea con la participación de Paula Jiménez España, Diana Bellessi, Claudia Masin, Sonia Scarabelli y Mariana Vacs, para recorrer las letras de diversas poetas leídas en primera persona. Jueves 15 de diciembre a las 19 en Bohemia Espacio Cultural, Pellegrini 1584.

El mundo podría acordarse. Última función del año de la tertulia performática y cumpleaños de Ale Berón con invitadx especial: Víctor Laplace. Música por Sato Valiente y Paloma Schachmann, performance de Joaquín Cabrera y video en vivo por Proyecto Ramario. Domingo 11 de diciembre a las 20:30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Miércoles manijas. Nuevo miércoles, nueva edición de la previa a todo trapo de la fiesta Jolie de los miércoles con una movida para darle color a la semana con tapeo free, happy hour 2x1, DJ sets, Karaoke Drag Nite, campeonato de metegol, música, comidas y mucho más. Miércoles 14 de diciembre desde las 19 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

MUESTRAS

Alejandra Pizarnik: entre la imagen y la palabra. Continúa la muestra de manuscritos, libros y dibujos de la poeta argentina Alejandra Pizarnik en conmemoración de los cincuenta años de su muerte, incluyendo collages conservados en la Biblioteca de la Universidad de Princeton, originales obsequiados a Ivonne Bordelois y Graciela Maturo y obras de su maestro surrealista Juan Batlle Planas. De lunes a viernes de 9 a 21 y sábados y domingos de 12 a 19 en la Sala Juan L. Ortiz de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502.

BALLROOM

VIHsibilidad & Orgullo. Continúan los shows y muestras en el marco del mes de la lucha contra el sida. Se presenta Kiki Ball con PositHIVo 2.0, Fantasía: Transparencias, presentado por House of Tropikalia con los juradxs AJ 007, Aurora 007, Emir Banks, Manu Juicy Couture y Po Tropikalia en las categorías Baby Old Way (principiantes), Runway With a Twist y performance With a Prop. Domingo 11 de diciembre desde las 15 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

FESTIVALES

FAQ Brandon. Este fin de semana termina la 5ta edición del Festival Internacional de Arte Queer. El viernes a las 20, literatura, ilustración, música y Duelo de titanas: Escritura en vivo de la mano de Elizabeth Duval y Silvina Giaganti. Musicaliza InVertida (Violeta Alegre), con lustración en vivo de Juan Malka. El sábado desde las 17: Retrospectiva Jan Oxenberg con copias restauradas de la directora norteamericana pionera en el cine lésbico y feminista en El Cultural San Martín, Sarmiento 1551 y un gran Cierre Calle con la conducción de Vanesa Strauch y LOCA Dj Bond, Poesía Vampira, La grupa, dirección Andrea Servera, Lucas Roman y Danila Saiegh, Sudor Marika, Lupe y HiedraH Club de baile, Djs Marcos y Choca en Brandon. Viernes 9 y sábado 10 de diciembre desde las 17 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Festival Clave. Nueva edición de la fiesta cultural creada por adolescentes para compartir expresiones artísticas, recitales, charlas y otras actividades con la presencia de invitados como LARA91K, Santi Celli, VALDES, BB ASUL y Palta & the Mood, DJ Bianca Lif, Lichi, María Zysman y Eugenia Zicavo y más. Domingo 11 de diciembre de 11 a 21 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

TALLERES

Taller de relato corto. La escritora, poeta, performer y artista plástica Naty Menstrual presenta una nueva edición de su taller de relato corto, para experimentar la escritura personal y colectiva breve en busca de la propia voz, en un único encuentro en la librería La Libre en el barrio de San Telmo, el sábado 10 de diciembre de 15 a 18. Más información e inscripciones a [email protected]

TEATRO

Su nombre significa mujer. Género, identidad y transición a partir del encuentro entre lo ficcional y el documental en la obra de Paola Lusardi y el recorrido de una familia en mutación, mediante una voz que cuestiona los límites normativos y sociales sobre el género, la identidad y la transición. Cuatro únicas funciones. Estreno: jueves 15 de diciembre a las 20 en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530.

RADIO

Boquitas Pintadas. Continúa sin pausa el espacio radial sin límites conducido por Gaby Berardi y Carlo Ponti: un magazine con contenidos de literatura, filosofía, arte y espectáculo con más de 30 episodios en el aire e informes, especiales y la mejor música seleccionada por DK Ponti y el ranking de Top of the Pops. Lunes de 19 a 21 en vivo por www.psradionet.com, retransmite a las 0 en vybradio.com

RECITALES

Ella: dulce melancolía de un verso olvidado. Los hermanos Nacho y Victoria Cedrún se unen para recrear el repertorio de las cancionistas de los años 20 y 30 del siglo XX, junto a Flavio Garber en el piano, en el marco de actividades de homenaje a Tita Merello, a veinte años de la partida de la cancionista y actriz. Viernes 9 de diciembre a las 20 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

CINE

Virus tropical. El Kino Palais presenta una función especial de cine organizada junto al Centro de Arte Sonoro (CASo) para proyectar la película de animación basada en el cómic "Virus tropical", de la historietista Paola Gaviria, también conocida como PowerPaola. Estarán presentes Adriana García Galán, diseñadora de la banda sonora, y PowerPaola, creadora del cómic, para conversar sobre los procesos que devinieron en la creación del film. Domingo 11 de diciembre a las 19:30 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

CONVOCATORIAS

Ópera Periférica. Convocatoria abierta para artistas drag, performes y mostras que deseen participar de la segunda edición de Neobarrosas, conformado por batallas performáticas con arias barrocas de ópera y tres instancias: Convocatoria y selección de artistas, Batallas de Semifinal con público y Batalla Final con público. El premio es de 100.000 pesos para quien gane la batalla final, que se completa con una orquesta en vivo, cantantes y jurado. Informes, bases e inscripción a [email protected]

Situar Danza 2023. Últimas horas para aplicar a la cuarta convocatoria destinada a actividades de danza para presentarse en el Centro Cultural Borges, el Centro Cultural Kirchner y el Parque Tecnópolis, dirigida a artistas, elencos, grupalidades o colectivos de danza de todo el país que ofrezcan actividades a programarse en estas instituciones durante el 2023. El objetivo es fomentar y estimular al sector de las danzas, con una selección de 50 proyectos con alcance federal de diversas expresiones de las danzas. Cierra el viernes 9 de diciembre. Inscripciones y más información en somos.cultura.gob.ar