En las efemérides del 7 de diciembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1863. Nace Pietro Mascagni

En Livorno nace el compositor italiano Pietro Mascagni. Su ópera Cavalleria Rusticana, de 1890 (que se suele representar junto a Pagliacci de Ruggero Leoncavallo), fue la piedra basal de la escuela verista, centrada en obras de un realismo descarnado. Adhirió al fascismo y murió en 1945.



1914. Nace Alberto Castillo

Nace Alberto Castillo, “El cantor de los cien barrios porteños”. Ginecólogo de profesión, fue una de las voces más representativas de los años 40 y también actuó en cine. Murió en 2002.

1921. Los fusilamentos de obreros en la Patagonia

Fusilamiento masivo de obreros en Santa Cruz. Los peones de campo que habían ido a la huelga se entregan a las tropas del Ejército en la estancia Anita, cerca de El Calafate y son fusilados. Es el momento culminante los sucesos de la Patagonia trágica, documentados por Osvaldo Bayer, y que llegarían al cine en La Patagonia rebelde. Se calculan entre 100 y 200 fusilamientos en la Anita. Los masacrados son enterrados allí mismo, en fosas comunes. En total, se estima que la represión del Ejército a los huelguistas pudo haber sido de hasta 1500 muertos.

1928. Nace Noam Chomsky

Noam Chomsky nace en Filadelfia. Destacó a fines de los años 50 como uno de los grandes lingüistas a partir de su teoría gramática generativa. Más tarde, se volcó al activismo político, mostrándose como un férreo crítico de la política exterior norteamericana. En su obra figuran títulos como Los guardianes de la libertad, La cultura del terrorismo, Piratas y emperadores, Gaza en crisis y Razones para la anarquía.

1941. El ataque japonés a Pearl Harbor

Japón ataca la base militar estadounidense de Pearl Harbor, en Hawaii. Más de 300 aviones abren fuego en la mañana de ese domingo. Mueren unas 2500 personas. “Es una fecha que vivirá en la infamia”, dice el presidente Franklin Roosevelt, que declara la guerra a los japoneses. Alemania e Italia, aliados de Japón, respondieron con su declaración de guerra a Estados Unidos. Uno de los barcos ilesos ese 7 de diciembre fue el USS Phoenix, vendido diez años más tarde a la Argentina. El gobierno de Juan Domingo Perón rebautizaría a ese barco como Crucero General Belgrano.

1970. Ali vs. Bonavena

Oscar Ringo Bonavena se enfrenta a Muhammad Alí en el Madison Square Garden de Nueva York. Ali recién volvía a los cuadriláteros después de que le quitaran el título de los pesados por negarse a ir a la guerra de Vietnam. No había corona mundial en juego (pelearon por el título vacante de la Federación Norteamericana de Boxeo) y la Argentina se paraliza para ver el combate. El campeón despojado cae en el noveno round por su impulso, no por un golpe del argentino. Al comenzar el 15º y último asalto, un Bonavena sabedor de que pierde en la tarjetas decide quemar las naves y Ali lo tira tres veces. Es KO técnico y victoria del ex campeón del mundo, que recuperará el título en 1974.



1972. La misión Apolo XVII

Se lanza la Apolo XVII, hasta hoy, la última misión tripulada a la Luna, que arriba el día 11. Es el primer lanzamiento espacial de un vuelo humano que se hace de noche. Eugene Cernan y Harrison Schmitt son los últimos hombres a la fecha en pisar el satélite. El tercer miembro de la tripulación, Ronald Evans, orbita 148 horas, lo que constituye un récord. La misión regresa el 19 de diciembre.

1990. Muere Reinaldo Arenas

Enfermo de HIV, el escritor cubano Reinaldo Arenas se suicida en Nueva York. Tenía 47 años. Había abandonado Cuba en 1980. Opositor a Fidel Castro, dejó su testimonio personal, Antes que anochezca, que fue llevado al cine en 2000. Entre sus novelas se pueden nombrar Celestino antes del alba y El mundo alucinante.



1996. Fallece José Donoso

A los 72 años muere el escritor chileno José Donoso. Saltó a la consideración con la novela Coronación, en 1957, y fue parte del Boom, al que le dedicó un libro de recuerdos: Historia personal del boom. En su narrativa figuran títulos como El obsceno pájaro de la noche y El lugar sin límites.

2016. Adiós a Greg Lake

Un cáncer de páncreas acaba con la vida del guitarrista Greg Lake. Nacido en 1947 en Dorset, integró la primera formación de King Crimson, pero descolló en los 70 en Emerson, Lake & Palmer, uno de los grandes grupos de rock sinfónico.



Además, es el Día de la Aviación Civil Internacional.