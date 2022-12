El hervor de esta previa del verano quema los cables y el humor, y pone en alta tensión la política, donde la oposición al gobierno provincial aprovecha para marcar la crisis del servicio eléctrico y acusarlo de no invertir a tiempo ni lo suficiente para estas circunstancias. Pablo Javkin reprochó en público a la Empresa Provincial de la Energía que "falta infraestructura" y le reclamó que "termine obras vitales" para reforzar el servicio. Se sumaron los diputados Maximiliano Pullaro y Fabián Bastía que pidieron en Legislatura un turno para citar e interpelar a la ministra de Infraestructura y Servicios Públicos, Silvina Frana, y al presidente de la EPE, Mauricio Caussi. Y además, la diputada Clara García interpretó los apagones de las últimas jornadas al resultado de "la subejecución presupuestaria: aumentaron las tarifas con un compromiso de invertir que a la fecha no cumplieron y en noviembre ya sufrimos los primeros cortes prolongados", recriminó.

Luego de un miércoles en el que la demanda de potencia superó el record dos veces en la misma tarde (2.611 megavatios/hora a las 13.25, y 2.657 A LAS 14.35), se multiplicaron los cortes de luz en una red que ya arrastra una sobrecarga sostenida desde hace una semana por imperio de días calurosos y alto consumo de la industria y el comercio. Un vasto apagón en Villa Gobernador Gálvez, otro en barrio Belgrano, otro en Paseo Pellegrini, más otros cuatro cortes programados, conformaron un espectro crítico.

El propio Caussi, en nota de Rosario/12 publicada el jueves, puso en contexto como suelen hacerlo desde la EPE, gobierne quien gobierne: que en el peor momento del servicio el 97% de los usuarios como mínimo tiene luz. Pero eso no conforma a quien padece horas a oscuras y sin refrigeración, ni hablar al comercio.

Por eso ayer Javkin surfeó el malhumor social con este asunto y tiró por LT8: "Uno entiende que se den tres o cuatro días de 40 grados, pero lo que pasa muchas veces en la ciudad demanda una solución desde la infraestructura porque hay obras que son vitales y hay que terminarlas. Está bueno bajar el consumo, pero está muy clara la falta de infraestructura", dijo el intendente. Aseguró que está en diálogo constante con el directorio de la EPE, "tratando de que se aceleren algunas inversiones, como la (subestación transformadora) de Catamarca y Ovidio Lagos, y varias obras que tiene la empresa y que necesitamos que las terminen".

En ese sentido, remarcó que "debe haber una solución más estructural, y eso es privilegiar a Rosario en obras que la ciudad requiere", dijo el jefe municipal.

Mauricio Caussi, presidente de la EPE.

Caussi ha desmentido acusaciones de desinversión. Afirma que se hicieron intervenciones importantes para la infraestructura del centro, como la renovación de las estaciones transformadoras Rosario Centro, Mendoza y Catamarca. Y que la EPE tiene 225 proyectos de obras en desarrollo: 11.500 millones de pesos invertidos, ha dicho.

No alcanza. Lo que para el presidente de la distribuidora eléctrica es positivo –haber logrado ejecutar en 2020 y 2021 más del 70% del presupuesto–, para otros es un disvalor.

Pegan en el suelo

Los diputados radicales de Juntos por el Cambio Pullaro y Bastía (que fue director de la EPE en el gobierno del socialista Miguel Lifschitz) ingresaron a la Legislatura un pedido de interpelación para la ministra Frana y para Caussi. "La falta de inversión es sostenida, no se hizo lo necesario para atender el crecimiento de la demanda", dijo el precandidato radical a gobernador de JxC, quien consideró insuficiente los niveles de ejecución presupuestaria del 77 o 79% de los últimos dos años.

Bastía reprochó a Caussi que "anunció que habría cortes, pidió que se consuma menos en lugar de invertir para asegurar el abastecimiento de la demanda y disminuir la frecuencia y duración de los cortes". Este ex funcionario de la EPE acusó a la gestión Perotti de no haber continuado una obra de fortalecimiento de la red subterránea en peatonal Córdoba, en el microcentro. "Pudieron hacer las conexiones y llevan 3 años de gobierno sin hacerlo. No invierten y las consecuencias las pagan los rosarinos”, fustigó.

Clara, la memoriosa

Desde el socialismo, Clara García también cargó las tintas. "Perotti aumentó las tarifas prometiendo inversiones que aún no hizo y los cortes ya empezaron", facturó la legisladora viuda de Lifschitz.

La acusación apunta a la subejecución presupuestaria como un rasgo general en el gobierno de Omar Perotti. "Hasta septiembre había ejecutado solo 49% del presupuesto cuando debía haber previsto que se avecinaba un verano de calor extremo con estas consecuencias. La contracara son los recursos inmovilizados en plazos fijos bancarios que superan los 100 mil millones de pesos”, apuntó.

García recordó que la EPE justificó en enero de este año el incremento tarifario con un programa de inversiones que le deparaba un déficit de $12.400 millones. Por eso pidió autorización para aumentar las tarifas y disminuir un poco ese rojo.

"La inversión presupuestada para inversiones en el ejercicio 2022 es de $6.300 millones, presupuesto $1.600 millones por debajo de lo que la propia empresa informaba en enero que iba a hacer", afirmó. Y en base a datos que la empresa estatal publicó en septiembre, concluyó García en que lo gastado en obras hasta ese momento habían sido $3100 millones: "Apenas el 49%. A este ritmo, un tercio de los fondos reales presupuestados no se va a invertir", vaticinó.

En contraste, la diputada observó que al 30 de septiembre EPE recaudó $82.200 millones, 95% del total que proyectaba en enero, cuando lo informó en audiencia pública. "Mientras, las inversiones se estancaron notablemente, y este es un servicio que requiere mantenimiento, recambio y aumento de capacidad constante", demandó.