A pesar de que el sold out compulsivo, la masividad, la sobreexposición y el exitismo se convirtieron en 2022 en una contundente respuesta a dos años de confinamiento, la nueva normalidad aún dejó espacio para la sorpresa. Y mientras la música urbana argentina mostraba su poder y jerarquía, desde un under en reconstrucción AgusFortnite2008 golpeaba con fuerza las bases del mainstream.

Su respuesta no pasó desapercibida, al punto de que con un hip hop que viene del futuro, al mejor estilo del Kanye West de Yeezus, Vince Staples, Injury Reserve o Danny Brown, su atrevimiento coló entre las revelaciones de la escena local a este rapero de 14 años que, con unos pocos recitales a cuestas, ya desbordó desfachatez y vértigo, reinventando además la necesidad del mosh.

De eso volverá a dar fe esta noche en la sala Humboldt (otrora Lado B de Niceto Club), en la última fecha del año del dúo Swaggerboyz, que creó junto a su colega Stiffy. "Lo que hago es una parodia del artista de hoy en día", revela el artífice originario de Ramos Mejía. "Mi inspiración parte de Internet, y le agrego cosas que me gustan."

--¿Como cuáles?

--Si decidí hacer música es para compartir mi visión del mundo. Hay muchos que usan las redes para cosas sin sentido, cosas que no tienen futuro.

--¿Qué no te gusta de esta época?

--No me gusta TikTok, ni los nabos que no entienden lo que hacemos.

► De South Park al swag local

En septiembre, AgusFortnite2008 subió el primer álbum que grabó con Swaggerboyz, Plug Park, inspirado en la serie de dibujos animados South Park. "Somos nosotros dos", dice sobre la tapa del disco, donde aparecen él y Stiffy emulando a los personajes del programa. "Nuestra idea era que cada tema fuera como un capítulo de la serie."

--La palabra "swag" está en su nombre, sale en la tapa, y uno de los temas se titula así...

--Es nuestro estilo, el estilo swag. Es también una manera de vivir. Está inspirado en la música, la ropa y los diseños. Es un concepto viejo, de 2010, de por ejemplo no usar chupines sino un pantalón grande fachero. Es una manera de no tomarse tan en serio todo. Nosotros le dimos nuestro propio significado.

--¿Qué tiene que hacer alguien para convertirse al swag?

--Primero tenés que entender…

El término swag proviene de la jerga escocesa. Inicialmente, se usaba para definir una manera de caminar. Cuando el hip hop lo adoptó, se amplió hacia una estética determinada. Tal como contaba Agus, lo swag involucra pantalones anchos, pero también remera sin mangas, camisa, zapatillas, gorra, aros y cadenas. Quienes adoptan el estilo, lo hacen con una actitud arrogante, o seguros de sí. Puff Daddy, Lil Wayne, Eminem, Ludacris, 50 Cent o Justin Bieber son iconos del swag. En tanto que Swaggeboyz serían sus pioneros en la Argentina: hasta diseñaron merchandise alusivo, que venden en sus recitales.

--¿Cuáles son tus influencias musicales?

--Chief Keef y Zarcort.

--¿Y de acá?

--Rusherking, Duki, Nicki Nicole, Alejo Isaak y Choringangan, que es un amigo.

--¿Por qué te decidiste por la música?

--No lo pensé mucho. Dije: "Quiero hacer esto", y lo hice.

--¿Siempre con Stiffy?

--Nos conocimos durante la pandemia por la plataforma Discord, y también hablamos por Skype. El vive en Merlo, y un día hicimos una canción, en 2021. La produjimos a distancia: agarramos el beat, lo loopeamos y grabamos con FL Studio.

De casualidad, a AgusFortnite2008 la pandemia y la virtualidad le dieron a su socio swag... aunque la música que hacen juntos está sólo en su perfil de Spotify. "Es que Stiffy no tiene", explica Agus. "La verdad es que prefiero Soundcloud a otras plataformas porque encontrás de todo. Es el YouTube de la música. Como en español casi no se usa, le quisimos dar peso. Yo era anti Spotify hasta que me di cuenta de que era mejor subirlo ahí también. Hay que adaptarse a los tiempos que corren."

► La nueva nueva escuela

Por otro lado, unos meses antes de la salida de Plug Park, AgusFortnite2008 sacó el disco Fanclub de Agus, que incluye una presentación escolar acerca de su obra de parte de un fan suyo. "Cuando me contó lo que iba a hacer, le pedí que lo grabara y usarlo para el álbum", comenta. "Quedó bien al final del disco, pero no fue pensado. Fue porque me lo mandó a pocos días de lanzar el material."

Presentación escolar de AgusFortnite2008 se llama el track. Ahí, el estudiante le dice al docente que el artista hace música "experimental", que "mezcla pop y trap", y que, aparte de que son caóticas, sus canciones son "para fumar porro". El muchacho también advierte que No Bitches? es el single más popular de Agus. "En su momento lo fue...", dice el autor.

En el disco también participa DJ Mclovin, otro pibe que conoció en pandemia vía Discord. "Vive lejos, en Bolivia, y es más grande que nosotros. Tiene 18 o 19. Le salen muy bien las voces de los personajes: hizo la de Homero para el tema Simpsons (que también tiene voces del español Rojuu) y la de Toallín para Plug Park.

--Volviendo a Spotify, también tenés ahí el disco Popstar #1 de la Internet...

--Sí, pero ahí uso mi otro álter ego: DJ Papu. También soy DJ; uso música de amigos o la saco de internet.

--Jesús escucha plug es tu primer single en esa plataforma.

--Lo hice un día a las 3 de la mañana, y digo cualquier cosa. Después se lo pasé a Stiffy y a otro amigo, Joshu Joshu, porque me daba paja terminar la canción. Y así quedó.

--En la tapa del single está Jesús con un dildo anal atacándolo. Toda una herejía...

--La diseñé yo en Photoshop.

--Igual ése no es tu primer tema, ¿no?

--No, el primero es de mayo del año pasado: se llama Sugus en mi lengua y solo está en Soundcloud.



► "Me llamo Agustín y me gusta mucho el Fortnite"

AgusFortnite2008 empezó a hacer su público en Soundcloud. "No sé por qué, pero fue un golpe de suerte", dice. Luego vinieron YouTube y Spotify. "Con el tiempo, lo que atrajo a más gente fue el tema Simpsons, con Rojuu, uno que pasa música y que es bastante conocido. Está en el disco Fanclub de Agus. Ese tema nos catapultó."

--¿Qué te dice tu intuición al momento de terminar un tema?

--Más o menos sabés lo que le gusta a tu público. Generalmente, a mí me funciona lo gracioso.

En el último mes, AgustFortnite2008 tuvo en su cuenta de Spotify un promedio de 15 mil escuchas, cifra sustanciosa para un artista que recién despega. Esa notoriedad hace que vayan apareciendo los mensajes. "Aparte de Rojuu, me tiraron buena onda Dillom y Saramalacara, y varios youtubers, entre ellos Momo."

--¿Y con la gente del rock, del indie o del pop tuviste devolución?

--Con nadie de esas movidas.

--A pocos les pasa lo que te sucede a vos…

--Lo sé. Es bastante raro. De hecho, me sigue pareciendo muy sorprendente. Sobre todo cuando tenés la devolución de esa gente famosa, y un día la conocés. Ahí te das cuenta de que, a pesar de internet, son personas de verdad. Me parece que tanto ellos como el público con lo que conectan es con mi nombre.

--¿Por qué te llamás así?

--Porque me llamo Agustín, y me gusta mucho el Fortnite. Vi que nadie se llamaba así, y decidí hacerlo. Y el 2008 fue porque me parecía un buen año, una gran época para los floggers y emos.

--¿Tuviste algún problema legal con la marca del juego? La pusiste tal cual.

--Hasta ahora no tuve problemas legales. Pero confío en que tendré buenos abogados en el futuro.

► "Antes me hacían bullying"

En julio, AgusFortnite2008 y Stiffy debutaron en los escenarios porteños con un show que tuvo sabor a la recreación del primer recital de los Sex Pistols, según la película 24 Hour Party People. Esa noche, en la sala de Almagro de El Emergente hubo varios músicos de la actual escena argentina que se encontraban entre los espectadores. Uno de ellos era Simón Poxyran, confeso fan del tándem.

Aparte de Swaggerboyz, el programa de esa fecha incluía a Perswave, Auria, Incendio Kid y 100AM, devenidos también en flamantes referencias de la contracultural local. "El que lo organizó me mandó un mensaje a Instagram", evoca Agus. "En su momento, fue la primera propuesta que me llegó. Eso me puso bastante nervioso. Era algo totalmente nuevo para mí. Y me sumé."

--Esa noche hiciste lo que quisiste…

--Todo lo que vi en videos tenía que hacerlo esa noche. En esa fecha hicimos todo Plug Park. Mis canciones son muy cortitas, duran minuto y medio... Metimos lo máximo que pudimos, para alcanzar la media hora, y le mandamos. Elegimos lo más movido. Me pareció muy loco que la gente supiera mis temas.

--¿Cómo fue el día siguiente de tu debut en vivo?

--Inspira. Te da ganas de seguir… Además, gané dinero que pude invertir en mi merchandising.

--¿Y tus amigos saben que te estás haciendo famoso?

--Antes me hacían bullying por querer dedicarme a esto, me decían que lo que hacía era una cagada. Ahora que ven que me sigue gente quieren ser mis amigos. Fue cambiando.

--Hay muchos chicos que te siguen…

--No lo pienso mucho, pero entiendo que hacer música conlleva cierta responsabilidad.

--¿Y qué querés hacer con todo esto?

--Supongo que es por un tiempo. Soy de aburrirme de las cosas. Cuando deje de divertirme, seguro que lo dejaré.

