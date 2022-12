Con vistas a las elecciones de fines del 2023, Juan Román Riquelme presentó su propia agrupación política en Boca Juniors , y le dijo a la multitud que lo acompañó: "Ojalá que podamos estar juntos muchísimos años".

El vicepresidente del Xeneize presentó en las inmediaciones de La Bombonera "Soy Bostero", el espacio político que el mismo encabezará, con un acto al que asistieron miles de hinchas y que contó con la presencia del presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, y del campeón del mundo y ex Boca Leandro Paredes.



Riquelme subió al escenario cerca de las 21.30 y habló luego de una breve introducción de Ameal. Vestido con indumentaria boquense, el ex jugador dijo: "Esto es lo que soñaba. Gracias a ustedes, gracias al presidente, que fue a buscarme a mi casa hace 3 años. Me he sentado, he hablado con mis hijos. Agustín es el culpable de que yo haya vuelto al club".

"Yo hace muchos años dije que ustedes estaban todos locos. De verdad que están todos locos. Hace 3 años que volví a mi casa, que es acá, por culpa de todos ustedes", repasó el responsable del fútbol xeneize.

Acto seguido, en clave electoral, advirtió: "Dentro de un año vamos a tener elecciones nuevamente. Yo le he pedido tres años atrás que teníamos que ser 40 mil para poder ganar. En las que vienen, no tengo duda que seremos 50 mil, 55 mil. Somos demasiados los hinchas de nuestro club".

En referencia al 2022, Riquelme consideró que fue "un año muy bueno". "Hemos ganado los dos torneos que jugamos, tenemos un plantel impresionante, que solo quiere competir y ganar y que ha empezado ya la pretemporada", graficó.

Por último, explicó que "quedan cuatro días. Hasta el 31 podemos disfrutar que somos el mejor equipo del país. Ojalá que podamos estar muchísimos años juntos", concluyó.

Después de unos minutos escuchando a los hinchas, el ex enganche tomó el micrófono y se animó a cantar con la gente: "Ohhh, soy bostero, es un sentimiento, no puedo parar". Siguiendo sus pasos, los presentes enseguida se sumaron a cantar.

Soy Bostero

"Soy Bostero" será la decimosexta agrupación que habita el presente político del club "xeneize". Para armar una nueva agrupación es necesario juntar una determinada cantidad de firmas de socios y Román ya llevaría acumuladas entre 8.000 y 9.000.

Por el momento resta definir si Riquelme encabezará la lista como presidente o si dejará ese cargo para alguno de los dirigentes. Sin embargo, esa no es una preocupación importante para el ex jugador ya que en una entrevista a principios de este año expresó que "cualquiera que vaya como presidente ganaría las elecciones 80 a 20 o 90 a 10".

Por otro lado, el resto de los candidatos también confirmaron sus propias agrupaciones: Jorge Reale, de "Boca la Causa", fue el primero en candidatearse para 2023, y lo siguió Andrés Ibarra, quién cuenta con el apoyo de Mauricio Macri, Daniel Angelici y Christian Gribaudo, el último competidor de Jorge Ameal en 2019.