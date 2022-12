El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, despidió este jueves a Pelé, luego de que reportara su muerte a los 82 años, y destacó que "nunca había habido un 10 cómo él".

"Tuve el privilegio que no tuvieron los jóvenes brasileños: vi jugar a Pelé, en vivo, en Pacaembu y Morumbi. Jugar, No. Vi a Pelé dar un espectáculo. Porque cuando le llegaba la pelota siempre hacía algo especial, que muchas veces terminaba en gol", señaló el líder del Partido de los Trabajadores.



Y añadió: "Confieso que estaba enojado con Pelé, porque él siempre masacraba a mi Corinthians. Pero, ante todo, lo admiraba. Y el enfado pronto dio paso a la pasión de verlo jugar con la camiseta número 10 de la selección brasileña".

En esta línea, el futuro jefe de Estado, que asumirá este domingo, manifestó que "pocos brasileños llevaron el nombre" del país "tan lejos como él".

"Tan diferente del portugués como era el idioma, los extranjeros de los cuatro rincones del planeta pronto encontraron una manera de pronunciar la palabra mágica: 'Pelé'", reflexionó.

"Pelé nos dejó hoy. Se fue a hacer mesa en el cielo con Coutinho, su gran compañero en el Santos. Ahora tiene la compañía de tantas estrellas eternas: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona... Dejó una certeza: nunca había habido un 10 como él. Gracias, Pelé", cerró.

Este jueves murió Pelé a los 82 años. El astro brasileño permanecía internado desde finales de noviembre en el Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo "para una reevaluación de la quimioterapia en un tumor de colon y para el tratamiento de una infección respiratoria".



La noticia fue confirmada por su hija mayor, Kely Nascimento. "Todo lo que somos es gracias a vos. Te amamos infinitamente. Descansá en paz", publicó en redes sociales.