“Blinding Lights” (2019), de The Weeknd, se convirtió en la canción más escuchada en la historia de Spotify, destronando de esta forma a “Shape Of You” (2017) del músico británico Ed Sheeran. El artista canadiense se presentará en Argentina en octubre de 2023 en el Hipódromo de San Isidro, en el marco de una expansión de su gira After Hours Til Dawn.

La noticia del récord del tema lanzado en 2019 fue confirmada por el propio The Weeknd, quien a través de un posteo publicado en su cuenta de Twitter celebró: “Feliz Año Nuevo a ‘Blinding Lights’, la canción más escuchada de todos los tiempos en Spotify”.

Al momento, “Blinding Lights” acumula 3.337.883.361 reproducciones, frente a las 3.334.842.340 de “Shape Of You” del artista briánico.

En 2021, la canción que apareció en el álbum After Hours, fue calificada como el “mayor éxito” de la lista de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, destronando a “The Twist” (1960) de Chubby Checker.

The Weeknd llega a la Argentina

The Weeknd volverá a presentarse en la Argentina, luego de su celebrado show en el Lollapalooza de 2017. Será el viernes 13 de octubre de 2023 en el Hipódromo de San Isidro, en el marco de una expansión de su gira After Hours Til Dawn.

Aún no se confirmó la fecha para conseguir entradas. No obstante, se anticipó que el único medio para comprarlas será de forma online a través de All Access.