Sigue el operativo clamor “CFK 2023”. Una veintena de agrupaciones kirchneristas vienen levantando la bandera para que Cristina Kirchner sea candidata en las próximas elecciones como la principal referente del peronismo. Para conseguirlo, aseguran que hace falta coordinación y militancia para superar la proscripción.



Entre las figuras que representan este operativo está Aníbal Rucci, coordinador para la articulación con entidades sindicales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense e hijo de José Ignacio Rucci.

Por AM750, Rucci hijo explicó su posición: “Yo estoy convencido de que esta es la segunda proscripción del peronismo, llevada a la figura de Cristina. Es sencillo. En el momento fue con Perón. Hoy lo es con Cristina”.

Por eso, cuestionó: “En algún momento existió un paladino que tiró para el otro lado, ahora existen paladinos que hacen la vista gorda con esto. Hay que tener cuidado y organizar a la gente como lo hicimos después del atentado. Esto no es casualidad. Y no se dan cuenta de que sin Cristina no hay ningún espacio nacional y popular que pueda ganar la elección”.

“Todas las acciones van dirigidas para proscribir a Cristina. Pero algunos se hacen los tontos creyendo que los favorece políticamente, pero acá no favorece a nadie y mucho menos a sus candidaturas. Estamos jugando la continuidad del peronismo en el tiempo”, aseguró.

Finalmente, señaló: “Hoy la representatividad del peronismo tiene nombre y es Cristina Kirchner. Atacarla a ella es atacar al peronismo. Esto es lo que los compañeros se tiene que dar cuenta. Se tienen que guardar el egoísmo en el bolsillo”.



Darle impulso a la candidatura de Cristina Kirchner

Este lunes, también en declaraciones a AM750, el presidente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraEs), Eduardo Montes, aseguró que el operativo clamor empezó después de un profundo debate al interior de las organizaciones sociales.

“La campaña arrancó hace 15 días, con fuertes pintadas que desarrollamos en todo el conurbano. Tiene que ver con una discusión que se da a partir de que Cristina plantea que está proscrita”, comentó entrevistado por Mediodía 750.

En este contexto, Montes llamó a, en primer lugar, “romper la proscripción”. “Con el intento de asesinato de Cristina, esta democracia renga, que es cuestionable en algunos sentidos, tocó su fondo, explicó.

Por lo que apuntó: ““Entendemos que es necesario organizarse y planificar acciones concretas en el ámbito de los sectores populares. Una vez rota la proscripción, plantear quién es nuestro mejor candidato”.

Montes comparó la actualidad política con la proscripción del peronismo en de 1956. Por eso, aclaró: “No hacemos más que remitirnos a la historia del peronismo. Es como si Perón fuera proscrito y estaríamos pensando en nuevas candidaturas y no dar la batalla”.