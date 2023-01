El compositor y acordeonista misionero Chango Spasiuk se presentó por primera vez en Cuba, donde tomó parte en la 38va. Edición del Festival Internacional Jazz Plaza de La Habana y el viernes pasado compartió escenario con la legendaria cantante cubana Omara Portuondo.



Acompañado por Julieta Duret en violín, Marcos Villalba en guitarra y percusiones y Diego Adolfo en guitarra y voz, el artista dijo a Télam que la experiencia cubana “es maravillosa porque me encuentra con un pueblo muy musical y súper refinado”. “El nivel de cualquiera de los músicos es muy estimulante y los conciertos son muy movilizadores. La gente es muy receptiva y muy agradecida por descubrir por primera vez el chamamé, una música que desconocía y eso ha sido como algo increíble para mí”, confesó Chango.



Aunque los lazos culturales entre Cuba y la Argentina son fecundos, Spasiuk relató que “la mayoría de los cubanos no conocen el chamamé pero sí las músicas de Fito Páez, de Astor Piazzolla y de Mercedes Sosa, además de a escritores como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar”.



En ese repaso por la visita a la isla, agregó que “no es un país en el que se conozca mucho el acordeón tampoco. De hecho las charlas en el Conservatorio de Música y en el Simposio, también organizadas en el marco del Festival, arrancaban explicando cómo funciona el acordeón y en qué se parece al bandoneón”. Spasiuk celebró la vivencia de “haber descubierto que una vez terminados esos encuentros, estudiantes de cuerdas y vientos ponían chamamé o ‘googleaban’ a (Tránsito) Cocomarola”.



El estreno del músico en tierras cubanas para ser parte de la cita jazzera lo reunió con su coterráneo, el vientista Rodrigo Sosa radicado en Cuba e impulsor de la visita. De la mano de Sosa, además, y en una de las tres presentaciones previstas dentro del festival, Chango pudo compartir en la Sala Covarrubias con la cantante Portuondo, de 92 años, diva del proyecto Buena Vista Social Club y con más de siete décadas de trayectoria.



“Como Rodrigo –repasó- había grabado en discos de Omara, ella aceptó la invitación pero no pudimos proponerle música nueva porque está con una edad muy avanzada y solamente recuerda las canciones que siempre ha cantado y entre ellas elegimos ‘Yo vengo a ofrecer mi corazón’, de Fito, que ella en algún momento grabó y recordaba”.



El artista subrayó que “Omara aceptó el convite, ensayamos un día antes y vino al concierto y cantó y lo tomamos como una bendición a este viaje porque tampoco es que ella esté cantando mucho en Cuba”.



Por último, Spasiuk contó que el Jazz Plaza “reúne a músicos de todo el mundo que hacen ese género y sus variaciones pero al que nunca había llegado el chamamé. Y para mí y salvando grandes distancias, también me animó a participar el tener como referencia a Astor Piazzolla que demostró que es posible ocupar estos espacios y estos escenarios con nuestros propios mundos sonoros”.