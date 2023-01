La semana pasada el Ministerio de Educación acordó con varios gremios docentes el aumento salarial para garantizar el inicio del ciclo lectivo. Algunos sindicatos aceptaron, pero ya anticiparon que la discusión sobre los salarios docentes no se agota con este acuerdo. Los 22 mil pesos que se dividen en 10 mil pesos al básico y 12 mil pesos no remunerativos no bonificables. Según el Gobierno la suba implica una mejora del 40% sobre el salario básico y del 24% respecto al salario del bolsillo del sector que tiene La semana pasada el Ministerio de Educación acordó con varios gremios docentes el aumento salarial para garantizar el inicio del ciclo lectivo. Algunos sindicatos aceptaron, pero ya anticiparon que la discusión sobre los salarios docentes no se agota con este acuerdo. Los 22 mil pesos que se dividen en 10 mil pesos al básico y 12 mil pesos no remunerativos no bonificables. Según el Gobierno la suba implica una mejora del 40% sobre el salario básico y del 24% respecto al salario del bolsillo del sector que tiene 14.929 docentes. La cifra incluye la educación pública, privada y municipal.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, dijo este lunes que “para la comunidad educativa es muy importante trabajar en una agenda integral con una pauta salarial para dar tranquilidad y predictibilidad en la gestión institucional” y que el aumento de casi 40% del básico docente con 10 mil pesos genuinos y 12 mil pesos no bonificables “permiten superar los 100 mil pesos al salario básico docente, que será percibido en los primeros días de febrero”. Los 22 mil pesos serán cobrados en febrero con la vuelta a las actividades de autoridades y equipos técnicos a las escuelas.

“Buscamos reconocer a través de una pauta salarial el trabajo de los trabajadores, afirmó Martínez y aseguró que “nunca cerraron la paritaria”. “En 2022 hemos trabajado hasta el último día y debido al complejo contexto inflacionario del país hemos modificado 5 veces los acuerdos firmados, con una clara sensibilidad y escucha del gobierno”, recordó en declaraciones a Radio La Red.

Respecto de la demanda de infraestructura comentó que avanzan en poner en condiciones a las escuelas no solo en los servicios de agua y luz y mantenimiento en general sino también con la instalación de aires acondicionados y la conectividad. La Rioja cuenta con 900 escuelas. La cifra incluye la educación pública, privada y municipal informaron desde la cartera educativa a La Rioja/12.

