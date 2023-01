Una grave denuncia por violencia contra las mujeres se radicó ayer. La ex pareja de Esteban Cabello, quien fue procesado el año pasado por el delito de intermediación financiera agravada cómo dueño de Beta Bank, aseguró públicamente y ante la justicia, que el hombre quiso matarla asfixiandola.



La mujer escribió en sus redes sociales: Hoy puedo contarla y animarme a denunciarlo. Durante casi 3 años me callé. Hoy casi me mata y por eso lo hago público para que nadie pase lo que yo pasé. Esta persona me asfixió hasta dejarme sin aire. Si no fuera por sus hermanos me mataba ya que uno de ellos logró sacarlo de encima mío mientras la hermana mujer me hacía RCP. Esta persona tiene prisión domiciliaria y está imputado por estafa con financieras. Obtuvo este beneficio el 23 de enero y ese mismo día a la noche lo incumplió".

Antes de relatar la violencia sufrida públicamente, la joven radicó la denuncia penal en la Unidad de Violencia de Género contra Cabello. Ahí explicó que la relación que tenían había culminado el fin de semana y que durante la mañana de ayer ella había decidido ir a buscar algunos objetos suyos que quedaron en la vivienda donde él cumple la domiciliaria.En el lugar el sujeto la habría golpeado e intentado ahorcarla pero fue salvada por los hermanos de Cabello que se encontraban en la misma casa. "La hermana me tuvo que hacer RCP" dijo la mujer a los sumariantes de la Unidad Judicial además de explicarles que no era la primera vez que era golpeada por él.

En tanto, también contó que Cabello consume estupefacientes y que esa mañana ella noto que él había estado consumiendo. "Siempre me decía que iba a dejarlo pero no lo hacía" escribió luego en sus redes sociales.

Reincidente

Cabello fue imputado en junio del año pasado por los delitos de "intermediación financiera no autorizada agravada, administración infiel y lavado de activos" y luego detenido y encarcelado. En enero y por intermediación de su abogado había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria tal como contó su ex novia.

Beta Bank fue una de las últimas financieras que se dedicaban al "negocio" de las criptomonedas en Catamarca en ser denunciada por los ahorristas. Cabello y sus socios Daniel Carrizo y Juan Manuel Casado Toloza son investigados por la Justicia Federal.