La exministra de Seguridad de Alberto Fernández y titular de Cascos Blancos, Sabina Frederic, se metió de lleno este jueves en la interna entre Patricia Bullrich y Florencia Arietto y señaló que hubo una serie de negligencias e ilegalidades en los operativos que terminaron con la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri.



La interna en el PRO sumó un nuevo capítulo este martes, cuando Arietto admitió la ilegalidad de las acciones de las fuerzas de seguridad federales en la Patagonia durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Allí acusó a Patricia Bullrich de “desalojar dejando muertos” y de “cometer errores” en los procedimientos.

Al día siguiente, la asesora del PRO salió a pedirle disculpas públicas a su exjefa política Patricia Bullrich y aseguró que no debió haber hecho las "críticas a los procedimientos de manera pública", y añadió que “lo hizo de buena fe”.

Consultada por este ida y vuelta, Frederic observó por AM750 que “Arietto no se desdijo. "Dijo que las críticas no tenían que ser públicas. Es decir, que no se arrepiente de lo dicho. Todo lo que dijo, con su estilo de desparpajo, es cierto”, indicó.

“Sobre todo juzgándolo a la luz de lo que revisamos durante nuestra gestión", añadió Frederic. "El 22 de enero del 2020 le pedimos al director de Gendarmería que inicie una investigación interna sobre ese operativo. Esa investigación se terminó en julio del 2020 y en agosto presentamos el resultado del informe”, detalló.

Por este informe, el Gobierno comenzó una causa penal contra Pablo Noceti, exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Bullrich, y contra el excabecilla de la Gendarmería, Gerardo Otero.

“Esa denuncia fue por mucho de lo que dice Arietto en forma muy general. Siguiendo la argumentación de Bullrich, lo que hizo fue dar órdenes ilegales”, comentó. Y agregó: “Cuando Bullrich dice que hay que ser firmes, dice que hay que ser 'firmes contra'. En su imaginario esto es contra la ley”.

Así, Frederic recordó que “cuando sucedió el operativo (que derivó en la muerte de Maldonado), Pablo Noceti estaba en el lugar, quien va en contra de la orden del juez (Guido) Otranto, quien se opone a la flagrancia”.

“El juzgado ordena despejar la ruta, no salir corriendo en busca de quienes cortaban la ruta. La orden fue ilegal, ineficaz e improcedente. Noceti, en el lugar, cumpliendo órdenes de Bullrich avanzó contra la ley. Ese es el estilo de ella”, finalizó.