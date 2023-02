Al menos 12 municipios de la provincia de Buenos Aires se encuentran bajo alerta meteorológica por lluvias intensas, según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La mañana de este jueves 2 de febrero comenzó con el cielo nublado y pronóstico de tormentas aisladas y chaparrones.

Además de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán esperan tormentas de variada intensidad, algunas pueden ser localmente fuertes. Las precipitaciones "podrán estar acompañadas con intensas ráfagas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo", precisaron desde el SMN.

Para minimizar los riesgos durante el temporal, el organismo oficial recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, asegurar en los balcones los elementos que puedan volarse, no realizar actividades al aire libre, evitar refugiarse debajo de árboles y postes de electricidad y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.



Buenos Aires

Los partidos bonaerenses que están bajo alerta por tormentas fuertes son: Ayacucho, Balcarce, Benito Juárez, General Alvarado, General Madariaga, General Pueyrredón, Lobería, Mar Chiquita, Necochea, San Cayetano, Tandil y Villa Gesell.

Catamarca

San Fernando del Valle de Catamarca espera precipitaciones fuertes por la mañana y la tarde y chaparrones hacia la noche. La temperatura máxima pronosticada es de 27º y la mínima de 23º. El viento sopla del norte a 14 km/h y la humedad es del 74 %.

Jujuy

San Salvador de Jujuy se encuentra con cielo cubierto y llovizna débil. Se esperan tormentas para la tarde y la noche, con una mínima de 19º y una máxima de 24º. El viento sopla del sudeste a 7 km/h y la humedad se ubica en el 80%.

La Rioja

La capital de La Rioja tuvo tormentas fuertes por la mañana y se esperan tormentas leves para la tarde. Actualmente, el cielo está parcialmente nublado. La máxima pronosticada es de 30º y la mínima de 21º. La humedad supera el 90% y se registra viento del noreste a 9 km/h.

Salta

Además de las tormentas, en la capital de Salta el cielo está cargado de nubosidad mezclada con humo. Las tormentas fuertes permanecerán hasta la noche, con ráfagas de viento que llegarán hasta los 50 kilómetros por hora durante la tarde.

Santiago del Estero

La capital santiagueña continúa desde la primera mañana nublada y con lluvia débil. Para la tarde están pronosticadas lluvias aisladas y hacia el final del día se espera una noche con cielo parcialmente nublado. La mínima para este jueves es de 24º y la máxima de 33º.



Tucumán

San Miguel de Tucumán tuvo tormentas fuertes durante la mañana y el clima se mantendrá de esa manera también por la tarde con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Hacia la noche las precipitaciones van a moderar su intensidad, pero continuará el fenómeno climático. Actualmente, el viento sopla del oeste a 18 km/h.