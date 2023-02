El cordobés Pablo Aimar fue homenajeado en su ciudad natal de Río Cuarto por el título mundial obtenido en Qatar, donde fue ayudante de campo de Lionel Scaloni, tras concurrir en su condición de entrenador del seleccionado argentino sub 15 que le ganó por 5-0 un partido amistoso a un combinado juvenil del club local Estudiantes, donde surgió como futbolista.



Ante la presencia de las autoridades de la institución riocuartense presidida por Alicio Dagatti, del intendente local, Juan Manuel Llamosas, y de Agustín Calleri, Secretario de Turismo y Deportes local, Aimar recibió los honores junto a Bernardo Romeo, coordinador de Selecciones Juveniles; Diego Placente, técnico de la Sub 17, y Darío Herrera, entrenador de arqueros y también campeón mundial en Qatar.



Además estuvieron en representación de la AFA Fabián Lovato, presidente de la delegación, y Martín Camarero, delegado de la asociación y vicepresidente de Brown de Adrogué, habitual acompañante de los seleccionados juveniles.



El partido finalizó con la goleada mencionada que se concretó a través de los tantos de Alex Verón, Matías Acevedo, Juan Villordo, Santiago Espíndola y Uriel Ojeda.



"Hacer este tipo de partidos en ciudades del interior les sirve a los clubes y también a los chicos para seguir preparándose. Probablemente la gente que los vio esta noche podrá recordar en unos años que ese joven profesional jugó en su pueblo. Por eso estar pintado en un mural de un lugar al que yo iba de chico me parece algo increíble", confesó Aimar, de 43 años durante la conferencia de prensa de rigor.



"Ojalá me toque seguir estando con los mayores y los más chiquitos, porque somos felices en ese lugar. Es un honor formar parte del equipo de Selecciones Nacionales. Nosotros siempre defendemos que si durante una competencia hay buen clima grupal, buena leche, siempre suma, pero así y todo eso no garantiza el título; lo que eso garantiza es el disfrute del proceso. El trabajo con chicos que quieren ser futbolistas profesionales, o de cualquier disciplina, supone una responsabilidad enorme", cerró.