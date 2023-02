En los dos partidos que completaron la ida de los octavos de final de la Champions League 2022/23, Inter derrotó como local 1 a 0 a Porto con un gol del belga Romelu Lukaku a cinco minutos del final, en tanto que en Alemania, Leipzig igualó 1 a 1 con Manchester City. Los desquites de ambos juegos tendrán lugar el 14 de marzo.

En medio de un trámite friccionado y enredado. recién luego de la expulsión del volante Otavio a los 32 minutos del segundo tiempo, los italianos pudieron superar a un equipo portugués que hasta allí había complicado parado de contraataque. Con un hombre más y los ingresos de Lukaku, el belga Robin Gossens y el croata Marcelo Brozovic que le aportaron mayor claridad y control del juego, Inter, que tuvo toda la noche como titular a Lautaro Martínez, pasó a ganar a los 40 minutos del segundo tiempo: Barella lanzó un centro desde la derecha, Lukaku cabeceó, la pelota dio en el poste derecho y el propio Lukaku de rebote anotó el único gol. Por lo estrecho, el resultado no define nada de cara al desquite. Porto pasará a cuartos con sólo ganar por 2 a 0.

En Alemania, el argelino Riyad Mahrez adelantó al City en el marcador a los 27 minutos del primer tiempo luego de un error en la salida de Leipzig, una buena habilitación de Gundogan y una certera definición de Mahrez. Sin embargo, en la segunda etapa, el croata Josko Gvardiol, aquel defensor enmascarado al que Lionel Messi eludiera dos veces en la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar, marcó de cabeza a la salida de un córner y dejó todo abierto para el desquite en Manchester. En el banco del equipo inglés estuvieron el campeón del mundo Julian Alvarez y el juvenil ex Vélez Máximo Perrone pero no ingresaron. Llamativamente, el técnico Pep Guardiola no hizo cambios en el City a lo largo de toda la noche.

La actividad de las copas europeas proseguirá este jueves con los partidos de vuelta por los octavos de final de la Europa League: Resalta el choque en Old Trafford entre Manchester United y Barcelona. Ambos igualaron 2 a 2 en la ida hace una semana en el Camp Nou y todo puede suceder. El resto de los partidos lo componen Nantes-Juventus (1-1 en la ida), Midtyiland de Dinamarca-Sporting Lisboa (1-1), Mónaco-Bayer Leverkusen (3-2), PSV Eindhoven-Sevilla (0-3), Rennes-Shakthar Donetsk (1-2), Unión Berlin-Ajax (0-0) y Roma-Salzburgo (0-1). En caso de igualdad en puntos y goles, las llaves se definirán mediante alargue y tiros desde el punto penal.