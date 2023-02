El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo este sábado una reunión en la cumbre de ministros de finanzas del G20 con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien destacó el “buen progreso” respecto del desarrollo de la cuarta revisión prevista en el programa con el país.



“Muy buena discusión con @SergioMassa en los márgenes del #G20India respecto de los nuevos desafíos que enfrentan los mercados emergentes y Argentina. Un progreso se está haciendo en la cuarta revisión del programa de Argentina y esperamos comunicar su conclusión pronto”, comunicó Georgieva en un mensaje en su cuenta de Twitter tras reunirse con Massa en la cumbre de ministros de finanzas del G20 que se desarrolla en la sureña ciudad india de Bengaluru.



La suma de apoyos para la aprobación de la cuarta revisión del programa --que desbloqueará en marzo un desembolso de US$ 5.800 millones del organismo multilateral-- fue uno de los ejes de las reuniones bilaterales que Massa mantuvo en la India desde que comenzó la cumbre el pasado jueves.



Del mismo modo, otro de los objetivos objetivos del titular del Palacio de Hacienda fue lograr una consideración concreta por parte del G20 y del FMI del impacto que la guerra en Ucrania tiene sobre la economía argentina, así como la situación que enfrenta en la actualidad el país a causa de la sequía.



El ministro busca que estos aspectos se tengan en cuenta en el cumplimiento de metas que tendrá el país este año en sus cuartas revisiones que evaluará el Fondo.



Además de reunirse con Georgieva, Massa tocó el tema este jueves al encontrarse en la cumbre con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jay Shambaugh y ayer con sus homólogos de Italia, Francia, Alemania y Brasil.



En paralelo, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein; y el jefe de asesores del Palacio de Hacienda, Leonardo Madcur; ultimaron esta semana en Washington los detalles para lograr la aprobación técnica de la cuarta revisión.



Tras el fin de las negociaciones técnicas se elevará el documento para su análisis en el directorio del organismo, en un encuentro que se llevaría a cabo en las últimas semanas de marzo próximo.



En lo que va del año la Argentina ya giró al FMI cerca de US$ 3.200 millones, que son parte del total de vencimientos por US$ 19.850 millones que la Argentina deberá afrontar con el organismo durante el corriente año, que serán abonados con los desembolsos del programa vigente.



El período se que encuentra bajo análisis es el cuarto trimestre de 2022, año que la Argentina cerró con un déficit primario (sin incluir los servicios de deuda) equivalente al 2,4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), con un sobrecumplimiento de una décima, ya que la meta acordada fue del 2,5 por ciento, tal como informó el Gobierno en enero.



Para 2023 la meta de déficit primario es del 1,9 por ciento, en un año marcado por varios condicionantes que el gobierno argentino planteó en las discusiones en Washington, entre las que se encuentran la necesidad de tener en consideración el impacto de la sequía en la cosecha agrícola y consecuentemente en el ingreso de divisas, así como la continuidad del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que repercute en los precios de la energía y los costos de transporte y logística.