El glorioso fútbol argentino volvió a levantar en París, la Copa del Mundo que ganó en Qatar aquel glorioso domingo 18 de diciembre de 2022. Los premios The Best que FIFA entregó a Lionel Messi como mejor jugador del mundo, a Lionel Scaloni como mejor director técnico, a Emiliano "Dibu" Martínez como mejor arquero y a la hinchada argentina como el público más fervoroso y apasionado ponen en valor la gesta mundialista de hace poco más de dos meses. Y significan un reconocimiento a la Selección y a la grandeza del fútbol de nuestro país en su conjunto como nunca han recibido a lo largo de toda la historia.

En las cuatro categorías en las que compitió, el fútbol argentino ganó. Que es como afirmar que otra vez salió campeón mundial, Como capitán y gran figura del seleccionado campeón en Qatar, tal vez era previsible el premio a Messi. Pero no deja de sorprender y conmover. Es una nueva distinción para el jugador argentino más premiado de todos los tiempos. Ya a esta altura, seguramente el más grande. Siete Balones de Oro (2009/12, 2015, 2018 y 2021) y dos Premios The Best (2019 y 2022) corroboran, por si hacía falta, la leyenda de un jugador descomunal. Parte de la historia misma del fútbol.

También emocionó ver en el escenario a "Dibu" Martínez como el primer arquero argentino que consigue el premio. Y a Lionel Scaloni y su discurso sin ego, cero divismo, con el eje puesto en su equipo más que en él. Era un gran reconocimiento para él compartir la terna con técnicos del recorrido de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola. Haberles ganado trasluce el alcance de lo que alcanzó hace poco más de dos meses de Qatar. Alzar una copa del mundo en su primera experiencia como entrenador no es para cualquiera. Tal vez Scaloni todavía no sea consciente del lugar que se ganó.

Y aunque la emoción de aquel domingo único de diciembre sea irrepetible, un sentimiento de legítimo orgullo debería recorrer por estas horas los cuerpos de los millones de hinchas argentinos que lloraron y celebraron la gran consagración mundial. La fría, circunspecta y muchas veces turbia FIFA, la multinacional del fútbol, una de las unidades de negocios más grandes del mundo, también reconoció la pasión desbordante que llenó los estadios en Qatar y las calles de la Argentina y de muchas ciudades del planeta. Ese mismo planeta que admira y celebra la manera en la que los argentinos nos relacionamos con este juego que forma parte de nuestra cultura.

Todo eso, la calidad de nuestros jugadores y entrenadores y el fervor de nuestra gente fue reconocido por la FIFA. El fútbol de un país entero nunca ha sido tan distinguido como lo fue ahora el fútbol argentino. Los premios que alzaron Messi, Dibu Martínez, Lionel Scaloni y el legendario "Tula" en nombre de los hinchas ratificaron lo que ya se sabía pero no está de más recordar: no hay nada más grande que ganar un Mundial. Mucho más si se lo hace dos veces como lo hizo la Argentina: primero en Qatar y ahora en la glamorosa París.