Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció en las últimas horas la creación de una plataforma llamada "Take It Down", con el objetivo de evitar "de forma proactiva" que las imágenes íntimas de adolescentes se difundan en Internet.

Según lo reportado oficialmente por la compañía comandada por Mark Zuckerberg, el sitio web nació de una asociación con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC, en inglés).

Respecto a su funcionamiento, Meta explicó que permitirá a los jóvenes "recuperar el control de sus imágenes personales": en el caso de que suceda un hecho de filtración o sextorsión, las personas podrán ingresar al sitio, presentar su caso y el sistema buscará “proactivamente” las imágenes íntimas en todas las aplicaciones participantes en la iniciativa.

"Take It Down asignará un código numérico (llamado "hash único") a la imagen o video de forma privada y directamente desde el dispositivo del denunciante. Una vez que envían el hash al NCMEC, empresas como Meta podrán utilizarlo para encontrar copias de la imagen, retirarlas y evitar que el contenido se publique en nuestras aplicaciones en el futuro", detallaron.

Y agregaron: "Creada de forma que respeta la privacidad de los jóvenes y la seguridad de los datos, la plataforma permite a las personas enviar al NCMEC únicamente el hash, en lugar de la imagen o el vídeo íntimos en sí. El hash codifica las imágenes o vídeos de forma que ya no se podrán ver, produciendo hashes que son huellas digitales seguras".

Por otro lado, desde la empresa, remarcaron que "personas de todas las edades pueden detener la difusión de sus imágenes íntimas en Internet", como por ejemplo, jóvenes menores de 18 años preocupados porque sus contenidos se hayan publicado o vayan a publicarse en Internet; padres o adultos de confianza en nombre de un joven; y adultos preocupados por imágenes suyas tomadas cuando eran menores de 18 años.

Otras medidas adoptadas por Meta para Facebook e Instagram

Meta también especificó las últimas actualizaciones en relación con el contenido y la seguridad en Facebook e Instagram para los usuarios menos de edad. En este sentido, se reportó el desarrollo de más de 30 herramientas para apoyar estas acciones de protección.

Una de las herramientas destacadas es una configuración "más privada" de las mencionadas aplicaciones que se activa cuando los usuarios confirman que son menores de edad.

"Trabajamos para impedir que adultos sospechosos se conecten con adolescentes en esas aplicaciones y educamos a los adolescentes sobre los peligros de relacionarse con adultos que no conocen en Internet. También, hemos facilitado la denuncia de contenidos potencialmente nocivos, sobre todo si afectan a niños", precisaron.

Sobre Instagram, especificaron que se presentaron funciones para "dificultar aún más la interacción entre adultos sospechosos y adolescentes".

"Ahora, estos adultos ya no podrán ver las cuentas de adolescentes cuando se desplacen por la lista de personas a las que les ha gustado una publicación o cuando miren la lista de seguidores o seguidos de una cuenta. Si un adulto sospechoso sigue una cuenta de un adolescente, le enviaremos al segundo una notificación para que revise y elimine al nuevo seguidor", indicaron.

Y concluyeron: "También, pedimos a los adolescentes que revisen y personalicen su configuración de privacidad. Cuando alguien comente una publicación de un adolescente, lo etiquete o mencione en otra publicación o incluya su contenido en Reels Remixes o Guías, el adolescente recibirá una notificación para que revise su configuración de privacidad y tendrá la opción de impedir que otras personas interactúen con él".

Seguí leyendo