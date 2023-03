Hubo una vez, allá por 2019, una batalla que se hizo viral. A diferencia de tantas otras, en ésta competía una mujer. No sería la primera ni la última vez, pero el cruce entre Sara Socas y Rapder enervó la disputa machismo-feminismo dentro del freestyle, una disciplina que raramente puede desdoblarse de la arena social.

El tiempo le dio a Sara la posibilidad de mostrar que estaba para más que una batalla retuiteable. El revuelo generado por la exhibición en Ciudad de México hizo que FMS España le ofreciera a la rapera de Tenerife ser una más de los doce competidores anuales. Ella prefirió ganar el ascenso por su cuenta, y en 2021 se transformó en la primera mujer en participar de la liga más importante del freestyle en su país.

Ahora está en Buenos Aires para cumplir con dos grandes misiones. Por un lado, seguir trabajando en su nueva música, para un primer disco de larga duración por salir. Ensaya con una banda pensando en futuros vivos, y cuenta que a las 5 de la madrugada rodó en Lugano el videoclip de la canción que va a sacar junto a Omar Varela y alguien más, cuya identidad no puede develar.

Por otro lado, va a participar de la última jornada de FMS Argentina, este sábado desde las 17.30 en el C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271), donde se va a enfrentar en exhibición contra G Sony, mientras se define el nuevo campeón nacional de la liga.

"Soy de las Islas Canarias, que en España es como lo más cercano a ser latino, por acento, por comida, por todo. Por eso Latinoamérica siempre me llamó la atención", repasa la MC de 25 años. "Además, cuando en España estaba la dictadura, muchas familias emigraban para allá. Justamente familia mía fue a la Argentina y a Venezuela, mis padres y abuelos me hablaban de eso, y me causaba curiosidad."

Y después, el freestyle. "Cuando empecé a escuchar batallas lo que me enganchó fue El Quinto Escalón, fue el chutazo de energía que necesitaba para querer venir. Ahora estoy encantada, me lo he pasado muy bien, todos sabemos que Argentina hoy en día es un lugar espléndido para hacer y sacar música."

--¿Por qué?

--Porque tiene mucha cultura musical. El rock ha sido muy importante aquí, y de unos años para acá lo ha pegado muy duro en la música urbana en español. Es en Argentina pero también en todo el mundo, te diría que mis amigos y demás escuchan más música argentina que española. Se ha generado todo un movimiento en torno a todos los freestylers que han llegado a hacer música.

--¿El trabajo con la banda es también para tu disco?

--No, es para proponer el directo. Yo donde haga un concierto para presentar el disco quiero que sea con banda, porque me parece que a veces se pierde un poco la música en directo. A mí también me gusta escuchar música electrónica o que pongan una canción de rap con su base, pero creo que lo suyo en un concierto en directo es proponer algo distinto a lo que hiciste en el estudio. Dotarlo de una banda le da muchísima vida, naturalidad; y bueno, encima aquí la banda son todas chicas, unas pibas increíbles. Tengo ganas de ensayar bien para poder armar el tour por Argentina e ir con ellas a la carretera, son brutales de verdad.

--El sábado tenés una cita en FMS Argentina. ¿Qué diferencias y similitudes encontrás con la liga española?

--Creo que son las dos más importantes. En mi opinión, la más entretenida es la argentina, porque tiene gente muy diferente. Nunca ha perdido eso del flow, también hay mucho humor, tiene un personaje mítico como Papo, a Larrix que la está rompiendo, Mecha… cada uno con su rollo, se hace una liga súper variada y con un montón de talento. A la de España la veo menos musical. Estamos Mnak, Zasko y yo como los más rítmicos y melódicos, pero el resto es más plano en ese sentido.

--¿Cómo creés que va a ser la batalla contra G Sony?

--Creo que puede ir por dos caminos. Que sea batalla de gordo contra plana, de chavala sin tetas, o que dé por cantar. O ambas cosas, no sé. Creo que puede haber un poco de risa, pero sobre todo estaría bueno que lo aprovecháramos para el flow. Normalmente no se da la oportunidad de que dos personas a las que les gusta cantar se junten en una batalla.

--Teniendo en cuenta esas inclinaciones musicales, ¿hacia dónde creés que va el freestyle?

--Creo que va a haber dos bandos. Unos que apoyen lo deportivo y otros que reclamen lo musical. Gente que echa de menos la fluidez de Bnet, que no quiere que se baje Zasko de la liga, que echa de menos a Wos, a Trueno, a Jaze… hay mucho público del freestyle ahí y les encanta. Pero luego está el público más de Gazir, Chuty, todos los intelectuales. Estaría bueno que en cada liga hubiera seis que rapeen de putísima madre en lo musical y otros seis que fueran unos genios. Habrá que ver qué corriente es la que gana, o si ambas pueden subsistir.





