Luego de que Horacio Rodríguez Larreta dijera que si llega a la presidencia cerraría el Ministerio de Mujeres, su ministra de Educación, Soledad Acuña, publicó un extenso hilo de Twitter cuestionando ese ministerio. Hasta aquí nada fuera de lo habitual. Pero le contestó con un mensaje amistoso la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Y Acuña continuó la conversación en el mismo tono. ¿Puede haber una alianza entre la adversaria de Larreta y la precandidata a jefa de Gobierno? En el entorno de Bullrich, no descartaron nada. "Podría ser el comienzo de una hermosa amistad", se sonrieron. Acuña, por ahora, no tiene prevista una foto con la presidenta del PRO.



Aunque algunas encuestas que consumen en el PRO la muestran algo relegada entre los potenciales candidatos, Acuña viene trabajando en su candidatura a jefa de Gobierno con acciones que levantan su perfil público y con una participación mayor en las polémicas nacionales. Por eso, cuando a Larreta lo cuestionaron por decir que iba a cerrar el Ministerio de Mujeres, la ministra decidió meterse de lleno en el debate: "Me hubiese gustado escuchar al kirchnerismo defendiendo el derecho a trabajar de las miles de mujeres que tuvieron que quedarse en sus casas, con las escuelas cerradas, durante la cuarentena. No nos quedamos en la retórica y abrimos las aulas, también por una cuestión de género", afirmó la funcionaria PRO, quien también cuestionó a los sindicatos docentes por hacer paro (¿les descontará el día el 8M?).



"Hay que poner fin, de una vez, a los relatos. Desde su creación, el Ministerio de la Mujer solo sirvió para la creación de cargos políticos y como caja para la militancia", aseguró la ministra, conocida -entre otras cosa- por prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas.



Ignorando los mensajes en Twitter que le recordaban que la falta de vacantes en la Ciudad vulnera los derechos de los niños y niñas, pero también de las mujeres -porque sobre ellas suelen caer las tareas de cuidado-, Acuña continuó subida a la polémica y hasta se cruzó con la vocera presidencial Gabriela Cerruti.

"La propuesta por el Día Internacional de la Mujer es cerrar el Ministerio de la Mujer. Amiga, la derecha va por tus derechos", le había escrito Cerruti. "¿De qué derechos hablás, Gaby? 100 por ciento de inflación, uno de cada dos chicos es pobre y dos años de colegios cerrados. Amiga, el kirchnerismo va por tu libertad", le retrucó Acuña.



Una aliada inesperada

Pero la que sumó de forma inesperada a coincidir con Acuña fue Patricia Bullrich. "Soledad, son así: nunca van a defender a mujeres que piensan distinto. No perdamos el tiempo. Defienden privilegios, no derechos. Defienden el Ministerio de la Mujer pero nunca a las madres que lucharon por abrir escuelas. Es la lucha cultural. Démosla", le propuso la adversaria de Larreta.

Y Acuña optó responderle en un tono muy gentil: "Coincido, Patricia. Es la lucha que damos todos los días en @EducacionBA. No es fácil, pero vale la pena", aseguró la ministra.



Hay quien vio una posible alianza detrás de ese incercambio amigable. Hasta ahora Bullrich apoyó a Jorge Macri como candidato a jefe de Gobierno, pero --dado que Macri no la apoya a ella exclusivamente como candidata a presidenta-- seguramente no exista obstáculo para respaldar a otra candidata.

Acuña forma parte del pelotón de ministros que quiere suceder a Larreta , en donde el claro favorito del jefe de Gobierno viene siendo Fernán Quirós, el ministro de Salud. En esa línea, Acuña mostró mayor autonomía, por ejemplo, teniendo un encuentro con Jorge Macri en el momento en el que el larretismo lo tenía en el freezer. ¿Por qué? Justamente, porque el ministro de Gobierno se había sacado una foto con Patricia Bullrich.

¿Puede haber ahora una foto de Bullrich con Acuña, entonces? ¿Se animará a romper la disciplina que viene imponiendo el jefe de Gobierno en su gabinete? "Ellas dos se respetan mucho: Patricia le hizo saber más de una vez que valora la valentía de Soledad. Lo hizo el año pasado con la toma de escuelas, cuando salió a bancarla públicamente, incluso mucho antes que muchos del Gabinete porteño", sostuvo alguien que las conoce de cerca a ambas. "No sé cuanto Pato confía en Jorge Macri. No sé cuanto necesita abrir el abanico. Y ellas dos son bastante parecidas ideológicamente", advierte sobre la posibilidad de un respaldo hacia la precandidata a jefa de Gobierno. No obstante, no está previsto un encuentro en el corto plazo entre ambas. Y Acuña ya dijo que su candidato es Larreta.



Pero (siempre hay un "pero"), de aquí a un tiempo, no sería tan descabellado es encuentro, si se piensa en la estrategia de la ministra para levantar su perfil, incluso con movidas de alto riesgo. Y nunca faltará el larretista que ve la mano de Mauricio Macri detrás de este intercambio (a Acuña le dicen "la más macrista de los larretistas"), como también la ven detrás del encuentro que tendrán en alguna de las provincias Bullrich y María Eugenia Vidal.