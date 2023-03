Caetano Veloso vuelve a la Argentina. El músico brasilero, quien en 2022 cumplió 80 años, volverá a presentarse con su banda en Buenos Aires el 9 de junio en el Movistar Arena (Humboldt 450) y dos días más tarde en Teatro El Círculo de Rosario (Laprida 1223), en el marco de la gira Meu Coco, el nombre de su último disco publicado en 2021. La anterior visita de Veloso al país había sido en 2019 en el Gran Rex junto a sus hijos Moreno, Tom y Zeca con el show Ofertorio. Los tickets se pondrán a la venta el lunes a través de www.movistararena.com.ar.



Unos días después, el 14 de junio, el músico se presentará en el Antel Arena de Montevideo. La gira Meu Coco también lo llevará por ciudades de Brasil, como San Pablo, Porto Alegre y Minas Gerais, Portugal, Bélgica y Holanda.

“Llego a los 80 años. La forma general del espectáculo se debe también al placer del regreso casi post-pandémico a los escenarios y a la atención a mi historia en este arte tan amado y bien cultivado por los brasileños -aunque mis reservas sobre mi talento para él no se hayan disipado”, cuenta Caetano Veloso sobre el espíritu de la gira.



El agosto del año pasado, Veloso cumplió 80 años y brindó un emotivo concierto acústico en el Teatro das Artes de Río de Janeiro en el que repasó toda su obra acompañado por su familia -sus hijos Moreno, Zeca y Tom y su hermana María Bethania- y uno de sus parceiros predilectos, Gilberto Gil.

En el concierto homenaje Caetano interpretó temas nuevos como "Meu Coco" y "Luz de Tieta" y repasó clásicos como "Vocé é Linda", y compartió la interpretación vocal en la canción "Deusa de Amor" con su hijo mayor, Moreno. Junto a María Bethania cantó piezas como "Todo de Novo" y "Reconvexo".

En su reciente disco, Meu Coco (2021), que presentará en Argentina, Veloso entrega un conjunto de doce canciones –después de nueve años sin lanzar un disco- con un pulso que transita tanto la calma y la intimidad (“Enzo Gabriel”, “Anjos tronchos”) como la euforia del baile (“Sem Samba Não Dá”). En “Não Vou Deixar”, por caso, apela al Caetano más político para retratar los años duros con Bolsonaro en el poder.

“A menudo siento que he hecho demasiadas canciones. ¿Falta de rigor? ¿descuido crítico? Debe serlo. Pero ocurre que desde pequeño me encantan las canciones populares, también por su fácil proliferación”, sostuvo uno de los autores intelectuales del Tropicalismo junto a Gilberto Gil, Gal Costa y Tom Ze. “Hace nueve años que no lanzo un álbum de canciones inéditas. A finales de 2019, tuve un intenso deseo de grabar cosas nuevas por mi cuenta. Todo se inició a partir de un ritmo en la guitarra que parecía delinear algo que (si se realizaba como soñaba) sonaría original para cualquier oído en cualquier parte del mundo”, completó sobre el álbum.