El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) presentó este jueves una denuncia penal contra las autoridades de Edesur por defraudación, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos. La presentación es consecuencia de los reiterados cortes de luz que vienen sufriendo los vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires en medio de la ola de calor que se extiende desde hace 15 días.

La decisión fue anticipada el miércoles por la noche por fuentes de la secretaría de Energía, dependencia que le solicitó al ENRE que formalice la denuncia. Lo que preocupa en el gobierno no solo son los cortes sino su extensión y reiteración, ya que hay familias que no tienen servicio hace varios días y otras a las que se les viene cortando la luz de manera recurrente sin que nadie les brinde una solución a sus reclamos.

“He presentado en sede judicial una denuncia penal contra las autoridades de la empresa Edesur S.A. por la presunta comisión de los delitos que detallo a continuación: -Defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados (Art. 173, inc. 11, del C.P). -Abandono de personas (Art. 106 del C.P). -Entorpecimiento de los servicios públicos (Art. 194 del C.P). La misma se encuentra a sorteo a fin de asignar juzgado y fiscalía interviniente”, confirmó Martello este jueves por la tarde desde su cuenta de Twitter.

El interventor del ENRE aseguró el miércoles que Edesur llevaba 7 días consecutivos con más de 70 mil usuarios afectados. Luego de la lluvia del miércoles, la temperatura volvió a superar este jueves los 30 grados y por la tarde nuevamente los cortes se dispararon en varios momentos por encima de los 70 mil. “Eso amerita sanciones extraordinarias”, remarcó Martello.

Durante este jueves por la tarde, seguía habiendo cortes en los distritos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Quilmes, Lanús y Lomas de Zamora. En la Ciudad de Buenos Aires, mientras tanto, los barrios afectados eran Balvanera, Floresta, Mataderos, Flores, La Boca, Monserrat, Villa Crespo y Nueva Pompeya.

El Municipio de Esteban Echeverría también denunció penalmente a las autoridades de la distribuidora Edesur debido a los masivos cortes en el suministro de energía eléctrica que sufrió el distrito esta semana y que afectaron el funcionamiento del Hospital Municipal Sofía Terrero de Santamarina. "Durante 48 horas, la empresa Edesur no proveyó el servicio de energía eléctrica al hospital y tampoco brindó asistencia en la emergencia, a pesar de haberse comprometido a proporcionar un generador como soporte ante la urgencia que ameritaba el caso", aseguraron a través de un comunicado. Ese generador, indicó, "fue entregado 24 horas después de la interrupción del suministro eléctrico y no funcionó por desperfectos en su batería".

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este jueves por la tarde que también presentó una denuncia penal contra Edesur. "Que te falte la luz tantos días ya no es una molestia, es un riesgo para la salud y para la vida. Y los responsables tienen que hacerse cargo. Por eso, presentamos una denuncia penal contra Edesur", aseguró el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter.

A su vez, la municipalidad de Quilmes informó que le aplicó a Edesur una multa de 200 millones de pesos por "interrupciones y deficiencias en el servicio".



La auditoria

El ENRE dio inicio a fines de febrero a la auditoría técnica y este martes confirmó que dentro de los próximos 90 días elevará un informe con las conclusiones a las autoridades competentes y al Congreso Nacional. “La auditoría en curso considera la evaluación operativa y de gestión de la distribuidora que han derivado en la falta de atención en tiempo y forma de los reclamos de los usuarios y en la reposición del servicio, incumplimientos estos que, más allá de los indicadores globales e individuales de calidad, denotan cuestiones subyacentes que pueden afectar la continuidad de la concesión”, aseguró a través de un comunicado.

La presentación en el Congreso se realizará ante la bicameral de seguimiento de las concesiones de los servicios públicos a fin de que aconseje si corresponde dar por terminada la concesión. “El informe final va a dejar todos los parámetros por las fallas en la calidad del servicio para que quienes tienen la responsabilidad de decidir, que en este caso no es el ENRE, tomen las medidas que consideren pertinentes. Nosotros consideramos que 60 años más de concesión, que es lo que le queda a la empresa, no amerita que tengamos está calidad pésima de servicio y pésima de vida. Como es una decisión que va a trascender a varios gobiernos, creemos que es la política la que tiene que involucrarse y empezar a tomar decisiones sobre la continuidad o no de la empresa”, remarcó Martello.

Si el Congreso recoge el guante y la comisión bicameral se reúne para analizar el informe del ENRE, el futuro de la concesión de Edesur terminará discutiéndose en medio de la campaña electoral previa a las PASO. Allí no solo estará en discusión el desempeño de la distribuidora eléctrica controlada por la italiana ENEL sino la política energética en su conjunto ya que la empresa argumenta que la falta de inversión es consecuencia de unas tarifas de distribución que estuvieron prácticamente congeladas en términos nominales durante los primeros tres años de gobierno pese a que en ese lapso la inflación anual se disparó del 50 al 100 por ciento.

Enel ya anticipó en noviembre que se va del país y puso todos sus activos en venta. El mes pasado vendió Central Costanera y Central Dock Sud y este mes le encargó al Banco Santander se encargue de conseguirle un comprador para Edesur. Hay varios grupos interesados, fundamentalmente empresarios nacionales, pero todos tienen claro que la negociación no será solo con Enel sino también con el gobierno para ver qué tiene previsto hacer con la compañía. Esos acercamientos no son sencillos porque no hay una sola posición oficial sobre el tema. Desde algunos sectores se fogonea la estación, mientras otros buscan que desembarque una empresa nacional con la que tengan mayor afinidad.