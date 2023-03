La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados tiene para hoy una larga lista de testigos citados en el proceso que lleva adelante contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, aunque el macrismo y sector de la justicia buscan vaciar y deslegitimar con sus ausencias la investigación. La comisión se abocará en este tramo al fallo del Máximo Tribunal que en 2017 otorgaba el beneficio 2x1 a un represor de la última dictadura cívico-militar –una de las causales del juicio a los supremos--, que abriría las cárceles a los condenados por delitos de lesa humanidad y a la que el Congreso le puso freno por ley ante la masiva reacción popular en contra de la decisión de los cortesanos. Entre los citados estaba el exministro de Justicia Germán Garavano, el exjefe de asesores José Torello y Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. Garavano se excuso de concurrir por una viaje programado; Torello, se amparó en sus fueros como senador para pegar el faltazo y el jefe de la mesa judicial macrista continúa prófugo en Uruguay.

La comisión de Juicio Político, que encabeza la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT), citó para hoy (martes) a los exfuncionarios macristas, a quienes el oficialismo le apunta como responsables de haber negociado el fallo de la Corte que favoreció al torturador Luis Muiña a cambio de que el gobierno de Cambiemos no apelara el amparo de la exministra de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, quien se negaba a abandonar su sillón en el Máximo Tribunal pese a haber cumplido la edad de 75 años que establece la ley para cesar en el cargo, todo bajo el amparo del resto de los supremos ahora enjuiciados. El fallo del 2x1 llevaba la firma de la propia Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

El diputado Rodolfo Tailhade (FdT) propuso citar a Garavano para el análisis de este punto. Pero el exministro de Justicia de Mauricio Macri anunció que no estará hoy ante los diputados de la comisión aunque sostiene que no se negará a asistir. De momento, pidió posponer la audiencia porque no se encuentra en el país. Un argumento similar –-“un viaje programado”-- utilizó para excusarse de concurrir el también citado exfuncionario de su ministerio, Santiago Otamendi, que ahora es juez del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Torello tampoco asistirá. El exjefe de asesores de Macri y actual senador (asumió la banca en reemplazo de Esteban Bullrich, quien renunció por problemas de salud) considera que tiene "inmunidad" y "fueros" para ausentarse. “La Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular”, le contestó por escrito a Gaillard.

Otro ausente será “Pepín” Rodríguez Simón. El operador judicial de Macri lleva prófugo de la justicia argentina más de dos años. Gaillard envió una carta a Interpol para saber de su situación. La respuesta fue que sobre Rodríguez Simón sigue vigente la “notificación roja de captura internacional”, emitida el 8 de junio de 2021, por los delitos de “estafa y extorsión” y que fue “localizado en Uruguay”, donde sus abogados presentaron un Habeas Corpus preventivo. Pese a que su pedido para ser tomado como refugiado político fue rechazado por la justicia uruguaya en dos instancias, aun está pendiente la resolución de la Corte Suprema de Uruguay sobre la situación, “por lo cual Interpol Uruguay se encuentra imposibilitado de su detención con fines de extradición”.

También están citados por la comisión de Juicio Político para la primera tanda de testigos, a partir de las 13, la fiscal María Laura Roteta de Fiscalía Federal N° 1 La Plata, quien a diferencia de su par Carlos Stornelli dijo que había que investigar la trama de los chats entre el licenciado ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Horacio Rosatti porque entrañaban una situación de gravedad institucional.



Stornelli (amparado por las asociaciones de jueces y fiscales) se negó en dos oportunidades de asistir ante la Comisión de Diputados, pero Gaillard pidió al procurador interino Eduardo Casal que tome “medidas disciplinarias” ante la rebeldía del fiscal. Roteta, en cambio, pidió cambiar la fecha porque estaba de viaje, aunque no confirmó si asistirá hoy o seguirá los mismo pasos que su colega.

Otro rebelde fue citado nuevamente: es el abogado Marcelo Mazzeo, que aparece en los chats con D’Alessandro y que reconoció públicamente la autenticidad de los mensajes. Mazzeo no concurrió a la cita anterior de la comisión. También está citado Horacio Pedro Diez, Sub Procurador del Tesoro de la Nación.

La comisión tiene prevista una segunda tanda de testigos que arrancaría a las 14.30. Allí está previsto que concurran Gladys Cuervo, trabajadora del Hospital Posadas y víctima de un grupo de tareas comandado por el represor civil Luis Muiña, beneficiado por el fallo del "2x1" de la Corte, y Zulema Chester, hija del desaparecido Jacobo Chester, también en el Posadas. También está citada la fiscal María Angeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Proculesa). Además, los abogados Federico Morgenstern y José Sebastián Elías, integrantes de la Vocalía del supremo Carlos Rosenkrantz.