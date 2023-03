Un chofer de la línea Almafuerte fue baleado este lunes en el Barrio Mugica minutos antes de terminar su turno en servicio. El hombre resultó herido en el brazo izquierdo y se encuentra estable. Por ese motivo, conductores de seis líneas de colectivo que circulan por La Matanza llevan adelante una medida de fuerza este martes 21 de marzo ¿cuáles son las líneas están de paro?

Los choferes de seis líneas que tienen recorridos en la zona convocaron a un paro y una concentración frente a la terminal de la empresa, en Juan Manuel de Rosas 7849. Desde allí se movilizarán a la departamental policial de Puente 12 -Camino De Cintura Y Autopista Ricchieri-, para realizar una protesta en reclamo de mayores medidas de seguridad.

A raíz de esta medida de fuerza, no funcionan las líneas comunales 622 y 628 y las líneas provinciales 218, 284, 325 y 378.





Cómo se encuentra el chofer baleado

El chofer herido de bala fue trasladado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) del kilómetro 38, dónde le hicieron las curaciones y le tomaron placas para verificar la gravedad de las lesiones.

"Estoy dentro de todo bien, no puedo mover los dedos, la sangre me paró porque me hice un torniquete, pero no sé si quedó la bala ahí", dijo el chofer herido en un audio difundido por sus colegas en la tarde del lunes. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 44 de la Ruta N° 3, a la altura del Barrio Padre Mugica, un pequeño barrio al sur de Virrey del Pino.

Los colegas del chofer herido aseguraron que no le quedó ninguna esquirla tras el impacto de bala. También precisaron que la denuncia ya fue radicada en el destacamento policial del kilómetro 43.