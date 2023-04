Autoridades de Italia anunciaron este viernes el bloqueo temporal del ChatGPT, el bot que mediante inteligencia artificial (IA) brinda respuestas coherentes imitando el lenguaje humano, acusando a la herramienta de “no respetar la legislación sobre datos personales” y de “carecer de un sistema de verificación de edad”. Además, pidieron que desde OpenAI, compañía desarrolladora que tiene a Elon Musk entre sus fundadores, se comuniquen en un plazo de 20 días, de lo contrario, “podrían enfrentar una sanción” multimillonaria.



A través de un comunicado, el Garante para la Protección de Datos Personales (GPDP) de Italia dispuso la medida "con efecto inmediato" y precisó que tendrá como consecuencia "la limitación provisional del tratamiento de los datos de usuarios italianos por OpenAI" hasta que ChatGPT “respete la normativa de privacidad”.

En este sentido, reprochó a ChatGPT “la falta de una nota informativa para los usuarios cuyos datos personales son recogidos por OpenAI, pero sobre todo la ausencia de una base jurídica que justifique la recogida y conservación en masa de los datos personales, con el fin de entrenar los algoritmos que hacen funcionar la plataforma”. A su vez, subrayó que ChatGPT “sufrió el 20 de marzo pasado una pérdida de datos sobre las conversaciones de los usuarios” y también sobre “informaciones relativas al pago de los abonados al servicio pago”.

Además, indicó que, mientras que el robot está destinado a personas mayores de 13 años, "la autoridad hace hincapié en que la ausencia de cualquier filtro para verificar la edad de los usuarios expone a los menores a respuestas absolutamente no conformes con su nivel de desarrollo".

Al concluir, la autoridad pide a OpenAI que "comunique en un plazo de 20 días las medidas adoptadas" para remediar esta situación, de lo contrario, “podría enfrenta una sanción de hasta 20 millones de euros (21,75 millones de dólares) o hasta 4% de la facturación anual”.

Qué es y cómo funciona ChatGPT

ChatGPT, respaldada por Microsoft, causó sensación en todo el mundo por su capacidad para generar en cuestión de segundos textos de calidad utilizando una tecnología conocida como “Grandes Modelos Lingüísticos”.

Al consultar a la misma herramienta sobre de qué se trata, el propio chat respondió ser “un modelo de lenguaje” (...) “diseñado para responder de manera inteligente a preguntas y comentarios de forma natural y coherente, imitando el lenguaje humano”.

Su conocimiento “está limitado a lo que se me han enseñado a través del entrenamiento en grandes conjuntos de datos, no tengo acceso a internet para buscar información adicional y no tengo conocimientos especializados en ningún campo en particular, por lo que no puedo brindar información detallada o realizar tareas complejas que requieran conocimientos especializados”.