Fiebre de Sábado por la Noche (1977) revolucionó no solo el cine sino también la música. Una obra que representaba la juventud de la época, sus vicisitudes y catapultó a la fama a John Travolta.

Precisamente, uno de los dos trajes que usó el actor para interpretar al rey de la pista, Tony Manero, se subastará a finales de este abril en la casa Julien's de California, que aspira a recaudar por su venta hasta 200.000 dólares.

El artículo a subastar es el conjunto poliéster de color blanco -pantalón de campana, chaleco y chaqueta de solapas anchas- , que es incluso reconocido por ser la vestimenta que el grupo Bee Gees utilizó en el disco oficial de la banda de sonido de la película. El traje es usado en la escena de la competición de baile final en la que Tony Manero (Travolta) hace pareja con Stephanie Mangano (Karen Lynn Gorney).

Fiebre de sábado por la noche fue un gran éxito de taquilla e impulsó el movimiento disco en todo el mundo, convirtiéndose en un enorme fenómeno sociocultural que creó una tendencia en la forma de vestir (uso de plataformas, camisas de cuello en V, pantalones de campana) y el baile, influenciando enormemente a la generación de la década de 1970. Además, Travolta fue nominado a los Oscars como Mejor Actor.

Asimismo, la camisa de algodón oscura a rayas con los botones abiertos que luce su personaje y que también está en venta aún conserva la etiqueta de la marca, "Pascal of Spain", y rastros de sudor por el esfuerzo del intérprete.

El traje partió con un precio de 25.000 dólares. Este lunes acumulaba dos pujas que lo situaban en 60.000, convirtiéndolo en el más valioso de los más de 1.000 artículos de la subasta que terminará entre el 22 y 23 de abril.

Otros objetos en subasta

El lote se completa con varias cartas que certifican la autenticidad de la prenda, incluida una del mismísimo John Travolta; un vinilo con la banda sonora de la película; una fotografía firmada y el folleto de presentación a la prensa.

Otro de los artículos más codiciados por los coleccionistas es un machete que utilizó Harrison Ford en Indiana Jones y el templo de la Perdición (Indiana Jones and The Temple of Doom, 1984), que también aspira a recaudar hasta 200.000 dólares y hasta el momento ha recibido pujas por valor de 35.000.