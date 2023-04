El actor estadounidense Michael Lerner, reconocido por sus interpretaciones en “X- Men”, “Elf” y "La Ley y el Orden", así como por “Barton Fink”, película por la que recibió una nominación al Óscar, murió el pasado sábado a los 81 años.



La noticia fue confirmada por su sobrino, el también actor Sam Lerner, quién relató en sus redes sociales: “Es difícil expresar con palabras lo brillante que era mi tío Michael y lo influyente que fue para mí. Sus historias siempre me inspiraron y me hicieron enamorar de la actuación”, expresó.

Sam aseguró que lo admiraba, no solo porque fuera su tío, sino por su enorme talento: "Era el tipo más genial, más confiado y talentoso, y el hecho de que fuera de mi sangre siempre me hará sentir especial. Todos los que lo conocen saben lo loco que estaba, de la mejor manera. He tenido muchísima suerte de poder pasar tanto tiempo con él. Y todos tenemos la fortuna de poder seguir viendo su trabajo gracias a sus películas. RIP Michael, disfruta de tus cigarros cubanos ilimitados, sillas cómodas y maratón de películas sin fin", sostuvo en su posteo.



Lerner tuvo una carrera en el cine y la televisión de más de 50 años. El intérprete nacido en Brooklyn, Nueva York, participó en más de 180 producciones, entre las que se destacan la serie de televisión “Despistados”, y las películas “Eight Men Out”, “Godzilla” y “Barton Fink”, esta última escrita, producida y dirigida por Ethan y Joel Coen.

Más de 50 años de papeles memorables

El actor tuvo su primera aparición en televisión a los 13 años cuando participó en un programa de preguntas. Luego, se formó en interpretación en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres y durante los años 70, empezó a trabajar en pequeños papeles en series de televisión como La tribu de los Brady, La extraña pareja, Starsky y Hutch, Las calles de San Francisco o M*A*S*H.

Hasta que debutó en el cine en la película El Fabuloso Mundo de Alex, de Paul Mazursky, junto a Donald Sutherland y Ellen Burstyn, en la década del 70.

En 1987 rodó Angustia, la película de terror de culto de Bigas Luna, que sería uno de sus pocos papeles como protagonista.

El salto a la fama lo tuvo en 1991, cuando interpretó al productor de cine Jack Lipnick en "Barton Fink", una actuación por la que fue nominado a los Premios Oscar como mejor actor de reparto.

La película de los hermanos Coen en la que apareció junto a los actores John Turturro y John Goodman, le permitió compartir nominación con actores de la talla de Tommy Lee Jones, Harvey Keitel y Ben Kingsley. Finalmente, el galardón se lo llevo ese año Jack Palance por su actuación en “Amigos... siempre amigos”.

En los últimos años, Lerner participó en películas como Elf, X-Men: Días del futuro pasado, Celebrity, de Woody Allen, Godzilla (donde interpretaba al alcalde de Nueva York), además de series tan populares como “La Ley y el orden” o “Glee”.

Su último papel fue en 2022 en la película "Pervy", donde interpretó al magnate del cine Louis B. Mayer, en un homenaje a su inolvidable papel en "Barton Fink".

