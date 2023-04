El gobierno porteño anunció que para junio estarán disponibles 150 pistolas Táser para los oficiales de la Policía de la Ciudad. Según comunicó el ministro de seguridad, Eugenio Burzaco, reemplazante de Marcelo D'Alessandro, su uso estará restringido a situaciones en espacios "donde haya mucha concentración de personas" o personas "con un brote psicótico”.

"Naciones Unidas no recomienda el uso de las Táser y, entre las salvaguardas, apunta a que no se use contra personas que tienen padecimientos mentales, justamente lo contrario a lo que dice el ministro", explicó al respecto el director de Violencia y Seguridad del CELS, Manuel Tufró, en diálogo con AM750.

Además, el investigador agregó que generalmente los estudios en países en los que se ha usado mucho la pistola Taser (como en Estados Unidos) advierten que la herramienta no reemplaza el uso del arma de fuego sino que "amplía la cantidad de situaciones en las que la policía usa el arma".

En la misma línea, las Naciones Unidas también deslientan su uso porque pueden ser peligrosas para personas que estén tomando medicación o tengan algún tipo de alteración psicofísica. "Algo que de ninguna manera puede saber de antemano el policía en un momento de emergencia", observó Tufró en Aquí, Allá y en Todas Partes.

Asimismo, el doctor en Ciencias Sociales también explicó que no se recomienda el uso de pistolas Táser para las fuerzas de seguridad a cargo de espacios de encierro porque pueden ser utilizadas como herramientas de tortura.

Por otra parte, reveló que, previo a la declaración del Ministro de Seguridad, el CELS y otras instituciones calificadas en la materia pidieron al gobierno porteño que entregue el protocolo de uso, pero hasta la fecha no recibieron respuesta.

Táser para todas

Días atrás, el ministro de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri —favorito de su primo, Mauricio Macri, para ser candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad—, se expresó en su cuenta de Twitter a favor de entregarles las controvertidas pistolas a mujeres que atraviesen situaciones de violencia de género.

Al respecto, Tufró señaló que las propuestas de "armar a la población" —que proliferan en los últimos meses a raíz de la campaña electoral— no previenen la violencia, sino que la multiplican. "Es un negocio y una propuesta de la claudicación absoluta del Estado", concluyó.