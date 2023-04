El sábado pasado, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en el Museo de Arte y Memoria de La Plata, la exposición “Objeto histórico”, por los cuarenta años de democracia, con curaduría de María Teresa Constantin y Gabriela Vicente Irrazábal.

Se trata de una muestra colectiva que a partir de las artes visuales y de algunas canciones (de León Gieco, el Indio Solari o Susy Shock, que ofician como banda sonora posible), buscan dar cuenta tanto de los logros como de las luchas y cuestiones no resueltas.

En este sentido, el texto institucional de la CPM explicita, entre otras cosas, que es “una democracia que no viene dada, que no está sólo en las urnas, sino que se construye día a día en la acción política para la conquista de derechos y búsquedas del bien común”.

Los artistas visuales convocados son Cristina Coll, Gabriel Chaile, Javier Del Olmo, Juan Carlos Distéfano, Rosana Fuertes, Gabriela Golder, Adriana Lestido, Eduardo Longoni, Leonel Luna, Daniel Ontiveros, Natalia Revale, RES, Jorge Sarsale, Paula Senderowicz, Taller Popular de Serigrafía, Leo Vaca y Hugo Vidal.

La exhibición, que ocupa las salas de la planta baja del Museo, incluye artistas de varias generaciones -comenzando por el maestro Juan Carlos Distéfano- con prácticas muy diferentes, y abarca un amplio arco de técnicas, con aproximaciones enriquecedoras respecto del tema convocante. En algunos casos, se trata de obras realizadas o reconstruidas especialmente para la muestra.

Desde el título, la exposición alude a las piezas exhibidas tanto en su carácter de objeto artístico como de documento histórico, porque, según explican las curadoras, proponen “inscribir esta exposición en el delicado límite entre historia y memoria, afirmando, para las obras y artistas, el derecho de escribir partes de esta historia”.

Junto con cada una de las obras exhibidas, los artistas expresan en una ficha ad hoc, el sentido de la obra en el marco de exposición.

Sólo para dar dos ejemplos, a través de las obras que de algún modo abren y cierran la exposición: La obra que recibe a los visitantes es una instalación de Daniel Ontiveros (¡Ay, patria mía!, 1993-2023), sobre el que el artista explica lo siguiente:

“¡Ay, patria mía! surgió en 1993 como activación de la frase que la historiografía oficial le atribuye a Belgrano en su lecho de muerte; me servía como presentación de una serie de instalaciones que daban cuenta de lo que sucedía en ese momento en la patria y, en mi caso, me afectaban personalmente. Privatizaciones de empresas estatales, campaña del gobierno estimulando la xenofobia, olvido e injusticia con las leyes de obediencia debida y punto final, mientras aparecían los primeros carteles promoviendo la reelección de Menem. Contenidos que me permitían formalmente tomar posición, dialogar y tensionar con las obras de mis amigues y colegas, que eran encerradas en las falsas, ciegas e interesadas categorías de arte light o guarango!”.

La instalación “Libertad de decisión” (2018), en la última sala, parte de la pequeña acuarela de Paula Senderowicz y se multiplica en el afiche para la campaña por el derecho al aborto legal y gratuito, agrupación Nosotras Proponemos. En un fragmento de su texto para la muestra, la artista escribe: “Las manifestaciones contra los femicidios habían empezado en 2015, pero fue en 2018 que la temática del aborto salió definitivamente del closet. La agrupación destinada a visibilizar toda forma de violencia, Nosotras Proponemos, participó desde el inicio en la campaña de despenalización y entre varias acciones realizó pegatinas poéticas con afiches verdes sobre muros de la ciudad.

Participé enérgicamente de estas actividades. Cuando volvía al taller continuaba hurgando en la pintura intentando traducir algo de la potencia de esa fuerza en el movimiento con el que representaba ríos, cascadas y tsunamis; pensando en la naturaleza como un lugar de conflicto, especialmente para las mujeres sobre quienes la idea de lo natural se ve atada al mandato reproductivo. Fue en esos días que, con la emoción de escuchar el canto de las pibas, pinté para ellas este maremágnum de pañuelos.”

La exposición no solo reflexiona sobre los cuarenta años de democracia que se cumplen el 10 de diciembre, sino que da cuenta de sus luchas y, desde el arte, brega para que el neofascismo no gobierne en nuestro país.

* La exposición “Objeto histórico - 40 años de democracia”, se exhibe en el Museo de Arte y Memoria, calle 9 nº 984, La Plata, hasta fin de año.