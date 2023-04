Sería como la previa de la gran conmemoración. El 7 de julio se cumplirán 100 años del nacimiento de Eduardo Falú, uno de los padres musicales de la patria, claro, y días antes, este viernes y sábado, varios de sus émulos y émulas se juntarán para presagiar el aniversario. “Hay que aprovechar el centenario del nacimiento de Eduardo Falú, para honrar el arte sublime de quien debiera ser visitado cotidianamente”, reflexiona su sobrino Juan quien, además de anfitrión, será parte de las dos jornadas a realizarse ambas a partir de las 19 horas en el Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges (Viamonte 525). “Imaginar que un artista de esa talla sea recordado por algún aniversario produce cierta tristeza, pues debería ser visitado en el día a día de nuestras vidas”, reflexiona Falú sobrino, y da los motivos: que su tío elevó el folclore a niveles universales; que también elevó la guitarra en sonoridad y recursos; que cantó como pocos con la gravedad “llegando a la esencia de los mensajes poéticos” y que dejó una obra excelsa y eterna. “Estar ahí será hacer patria, ni más ni menos”.

El guitarrista que lleva en la sangre el sonido de las cuerdas de su tío será parte pues de la primera jornada, que estará dedicada al cancionero de Falú grande, y también de la segunda, cuyo leit motiv pasará por revisitar la obra guitarrística e instrumental del salteño. “Dos universos plenos de belleza”, según Juan. Del primero, cuyo título formal es “La Canción” serán parte además Liliana Herrero, Silvina López, Nadia Szachniuk y Silvia Iriondo. “La obra de Eduardo Falú para mí es columna vertebral de la cultura argentina”, asegura la última ante PáginaI12. “El hombre, el paisaje, el sentido de argentinidad, el sentido de pertenencia cultural, ¿no?, porque en su obra está el paisaje que describe el alma y el sentir de lo existente. Por eso, pienso su obra como algo que trasciende el terruño, y pasa a hablar de la existencia... de quiénes somos como país, como comunidad, y de qué se trata esto que somos. Va a la raíz, talla el hueso profundo de los sentimientos, y a través de descripciones de la vida y del paisaje aborda temas profundos, incluso metafísicos, a través de la sencillez y las metáforas del paisaje. Me siento muy atravesada estética y artísticamente por la música de Falú… es una obra que sigue viva, que me habla y me conmueve”. Cantora con epicentro emocional y estético en el canto ancestral veta Leda Valladares, Iriondo interpretará tres gemas de la cosecha Falú: “Las golondrinas”, “La nostalgiosa” y “La atardecida”.

Szachniuk, como Iriondo pero más joven, interpretará por su parte tres de las piezas que grabó junto a Juan Falú en el disco Falú, por Nadia y Juan: “El rienda suelta”, con poesía de Hugo Ovalle, “Río de tigres” y “Canción del Paraná”, ambas con letra de Jaime Dávalos. “La primera es una canción de amor como ninguna, que grita en sus estribillos `y de sangre en sangre, fecundar la muerte, fecundar la muerte, con ésta canción`. La `Canción del Paraná`, en tanto, descubre el camino largo que hace el río que nace Bermejo y deriva en Paraná, atravesando la vasta geografía del norte y noreste de la Argentina”, describe la cantante salteña. “En fin, Eduardo y sus canciones representan una parte importantísima de mi memoria musical, de mi infancia y adolescencia en Salta. Su obra, tan inspiradora de varias generaciones, representa a la vez, un refugio identitario de la cultura del Noroeste argentino que guía mi camino con la música”.

La segunda jornada del homenaje llevará el genérico y más que apropiado nombre de “La guitarra”. Además de la presentación de Juan Falú serán parte tres extraordinarios cultores del instrumento: Carlos Moscardini, Carlos Martínez y Martín Páez de la Torre, cuyo repertorio instrumental irá por el lado de la vidala que suena en la película Cerro guanaco --“Muerte y Entierro del Pujllay”—y la improvisada milonga “Contrapunteando”. “Uno ha tenido la suerte de haber recibido la música de Falú como una tempranera herencia familiar, y con ella otra: la de poder comprender que esas cosas valen más que cualquier plata”, dice el tucumano Páez de la Torre, que desempolvará de la gran obra del maestro, tres bailecitos: “La Huarmillita”, “Sirviñacu” y “Corazón Alegre”. “Los voy a tocar instrumentales para ofrecer una mirada propia sobre canciones de las que Falú nunca hizo versiones así”, promete el guitarrista tucumano que ha publicado un disco sobre la obra del salteño de Metán, y suele pasearlo por globo. Más escueto, Martínez promete visitar otras cuatro piezas del cumpleañero: “algunas conocidas, otras no tanto”, y tampoco ahorra en elogios sobre la figura del maestro. “Es uno de los más grandes referentes de nuestro folklore y ha llevado la guitarra solista argentina a un nivel de excelencia, al punto que es apreciada en todo el mundo”.

En la Feria del Libro

Por otra parte, también se recordará a Falú en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El jueves 27 habrá en el stand de Salta (pabellón Ocre 3031) una muestra audiovisual en su homenaje y también se llevará a cabo un concierto de poesía y música a cargo de Mariana Márquez y Agustina Vidal (guitarra y canto).