El 24° Bafici se acerca inexorablemente a su final, aunque faltan aún dos días completos en modo presencial, este sábado y domingo, y uno extra con proyecciones online el 1°de mayo. El momento de las premiaciones, sin embargo, ya llegó. En un anuncio formal que tuvo lugar en el Centro Cultural San Martín este viernes a la nochecita el director del festival, Javier Porta Fouz, acompañado de su equipo de programadores,dio a conocer los títulos, cineastas, actores y actrices galardonados en todas las secciones competitivas. El premio mayor de la Competencia Internacional, el Gran Premio del Jurado, recayó en el documental The New Greatness Case, de la realizadora rusa Anna Shishova, aunque de producción finlandesa, croata y noruega. Parece evidente que el jurado decidió premiar la potencia del registro de lo real en un film que sigue muy de cerca la historia de una joven moscovita de diecisiete años acusada de integrar un grupo terrorista, cuyas intenciones no serían otras que derrocar el gobierno de Vladimir Putin, enfrentando una pena de prisión de no menos de diez años.

El premio al Mejor Largometraje también recayó en un documental, reforzando esa predilección por sobre la oferta de ficción. And, Towards Happy Alleys, de la india Sreemoyee Singh pero rodada en su totalidad en Irán, describe el estado de las cosas en la sociedad de ese país e incluye la participación del gran cineastas Jafar Panahi en un puñado de escenas vertebrales en la construcción del sentido del film. El largometraje argentino El santo, en tanto, se llevó el premio a la Mejor Dirección. La opera prima de Juan Agustín Carbonere, cuya potencia visual es una de sus mayores virtudes, narra el ascenso y caída de un curandero interpretado por Roberto Suárez, quien pasa de atender a sus clientes en el fondo de una galería a transformarse en una pasión de multitudes. El Premio Especial del Jurado recayó en la chilena Muertes y maravillas, de Diego Soto, en tanto que el correspondiente a la Mejor Actuación fue otorgado a todo el reparto, sin distinción de nombres, de Blondi, el debut detrás de las cámaras de la actriz Dolores Fonzi.

Terminal Young

En cuanto a la Competencia Argentina, los premios destacan algunos de los trabajos que sobresalieron dentro de una programación tan compacta en calidad como ecléctica en propuestas narrativas y estéticas. El Gran Premio del Jurado, el más importante de la categoría, le correspondió a Terminal Young, de la inclasificable Lucía Seles. Se trata de la cuarta entrega de su Saga del Tenis, que ya no tiene al complejo tenístico como escenario central de ese universo que los espectadores de Bafici descubrieron el año pasado, con el estreno en esta misma competencia de Smog en tu corazón. Ambientada en un territorio distinto, esa realidad paralela creada por Seles sigue manteniendo el mismo pulso vital y la ternura inesperada de una familia de personajes únicos, ya no dentro del cine argentino, sino dentro de la narrativa cinematográfica universal.

El premio de Mejor Largometraje fue para Clorindo Testa, sexto trabajo de Mariano Llinás, una de las candidatas a quedarse con alguno de los lauros que reparte la sección. Una apuesta que, a priori, pagaba dividendos bajísimos. Es que casi no hay película de El Pampero, productora que Llinás comparte con Laura Citarella, Alejo Moguillansky y Agustín Mendilaharzu, que pase por las competencias de Bafici y que se vaya sin un premio. Un reconocimiento a la innegable calidad de las propuestas surgidas de una de las usinas más creativas del panorama contemporáneo. Aunque la reiteración también puede generar la falsa idea de que en el cine argentino solo existe El Pampero.

Por su parte, el premio a la Mejor Dirección le correspondió a Martín Shanly por su segunda película, Arturo a los 30, con la que este joven cineasta confirma su original forma de narrar historias en el cine, con un humor muy personal que no le saca el cuerpo a entregar una mirada ácida de las clases altas. El Premio al Mejor Cortometraje fue para Somos las dos, de Emilia Herbst, y el de Mejor Actuación para Nicolás Goldschmidt, por Boy, otro corto. Por último, el jurado entregó una mención Especial a Los Bilbao, de Pedro Speroni.

Principales premios del 24° Bafici

COMPETENCIA INTERNACIONAL

Gran Premio del Jurado: The New Greatness Case, de Anna Shishova (Finlandia/Croacia/Noruega).

Mejor Largometraje: And, TowardsHappyAlleys, de Sreemoyee Singh (India).

Mejor Cortometraje: Harvey, de Janice Nadeau (Canadá).

Mejor Dirección: Agustín Carbonere, por El santo (Argentina).

Premio Especial del Jurado: Muertes y maravillas, de Diego Soto (Chile).

Premio a la Mejor Actuación: elenco de Blondi de Dolores Fonzi (Argentina).

Mención Especial: La sudestada, de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke (Argentina).

COMPETENCIA ARGENTINA

Gran Premio del Jurado: Terminal Young, de Lucía Seles.

Mejor Largometraje: Clorindo Testa, de Mariano Llinás.

Mejor Cortometraje: Somos las dos, de Emilia Herbst.

Mejor Dirección: Martín Shanly, por Arturo a los 30.

Mejor Actuación: Nicolás Goldschmidt, por Boy.

Premio Especial del Jurado: Los Bilbao, de Pedro Speroni.

COMPETENCIA VANGUARDIA Y GÉNERO

Gran Premio del Jurado: How to Save a Dead Friend, de Marusya Syroechkovskaya (Suecia).

Mejor Largometraje: Mudos testigos, de Luis Ospina y Jerónimo Atehortúa (Colombia).

Mejor Cortometraje: Vuelta a Riaño, de Miriam Martín (España).

Mejor Dirección: Andrew Legge, por LOLA (Irlanda).

Premio Especial del Jurado: Le Saboteur, de AnssiKasitonni (Finlandia).

Mejor Actuación: elenco de I LikeMovies, de Chandler Levack (Canadá).