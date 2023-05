En el municipio de Orán, a 285 kilómetros de la capital salteña, se desarrolló la tercera caravana de los "Vecinos Autoconvocados en lucha por los servicios públicos en Orán". La medida de fuerza se decidió ante el anuncio de un nuevo aumento en la tarifa eléctrica, por lo que piden que el gobierno de Salta interceda para que no se aplique esa suba, que se estima irá entre el 14% y 18% desde este mes.

Desde el 3 de enero la ciudadanía oranense se convoca en las calles debido a los fuertes incrementos en la luz (algunos superiores al 100%) que vieron en las boletas de enero y que corresponden a lo facturado en diciembre. Ante la situación, el gobierno de Salta emitió una serie de medidas para "proteger" a los y las ciudadanas -principalmente- de los departamentos de Orán y San Martín.

Una de ellas fue la puesta en vigencia del decreto 38/23, por el que se retrotrajo a los valores de noviembre de 2022 el monto de la boleta de luz, por seis meses, a usuarios y usuarias de Orán y San Martín. Tal medida vence este mes, por lo que se generó una nueva preocupación en la ciudadanía ante el aumento que se producirá en el servicio, puesto que empezará a regir un nuevo cuadro tarifario según la nueva segmentación que realizó el gobierno nacional el año pasado.

La suba empezará a correr desde mayo (a reflejarse en la boleta de junio) y será entre el 14% y 18%.

El gobernador Gustavo Sáenz también firmó el decreto 50/23, por el que se ordenó la reducción del 30% del total facturado durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero de cada año, para usuarias y usuarios "de todas las categorías residenciales" de los departamentos Anta, Orán, Rivadavia, San Martín, General Güemes y los municipios de La Candelaria, El Potrero y El Galpón. En el caso de las familias que cuenten con la tarifa social provincial, la reducción será equivalente al 50% del total facturado. Esta medida ya dejó de ser efectiva.



A raíz de esto, en Orán realizaron una masiva caravana el miércoles por la noche y también presentaron un petitorio a la empresa prestadora del servicio EDESA SA y al Ente Regulador de los Servicios Públicos (Enresp). Una de las referentas de la asamblea de Vecinos Autoconvocados, Josefa Cardozo, expresó a Salta/12 que pretenden saber "qué va a pasar después" de que las medidas de Ejecutivo provincial dejen de ser aplicadas.

Por tal motivo, en el escrito pidieron que se informe públicamente el resultado de la auditoría que se tendría que haber realizado hace dos meses "para saber qué es lo que pasó y por qué se aumentó tanto el consumo en la boleta de diciembre, que es lo que nos hizo salir a las calles". También solicitaron que la auditoría se haga pública.

Asimismo, requirieron que se les informe cuáles son las "disposiciones y métodos de aplicación del más del 60% de incremento que se estima y cuál será su impacto en la próxima facturación", ya anunciada por la Secretaría de Energía de la Nación, a cargo de la salteña Flavia Rayón. Además, pidieron que se les informe "qué estudio se realizó para modificar el costo de la tarifa en Salta, teniendo en cuenta que es excesivamente superior al resto del país".

Tras realizar estas peticiones, también recordaron el pedido para que a la ciudadanía de estos dos departamentos se les otorgue una tarifa plana de energía eléctrica por 10 meses con una bonificación del 80%. La exigencia se inició en los primeros días de enero cuando se dieron con incrementos superiores al 100% en las boletas de luz correspondientes a diciembre. Tras esa suba, iniciaron un acampe el 6 de enero, cumpliendo cuatro meses de presencia en las puertas de la oficina de EDESA en Orán.

Llamado a no votar candidatos

Durante la caravana, los vecinos y vecinas también llamaron a no votar a candidatos y candidatas que "avalaron el tarifazo" en esa localidad. El referente de la asamblea, Rubén Tolay, manifestó a Salta/12 el descontento ante los representantes a ocupar los cargos legislativos y electivos puesto que aseguraron que no se movilizaron, no acompañaron, o se comprometieron ante la denuncia pero después no respondieron, y señalaron en este sentido al actual senador y que busca renovar su banca dentro del Frente Unidos por Salta, Juan Cruz Curá.

Durante la movilización por las calles de la ciudad se iba nombrando a las y los legisladores que no apoyaron el reclamo que ya cumplió 4 meses, como fue el caso de la diputada Gloria Seco, que se postula al cargo de senadora por el frente Vamos Salta y es acompañada por Patricia Hucena, quien pretende renovar su banca en la Cámara Baja. El actual intendente Pablo González también busca renovar su mandato en el mismo frente que Seco y Hucena.

"Llamamos a no votar porque son candidatos de los tarifazos para el pueblo de Orán", expresó Tolay. "Los íbamos nombrando y diciendo quiénes son", agregó, asegurando que el reclamo también alcanzaba al gobernador Sáenz, debido a que no intercede ante los actuales incrementos.