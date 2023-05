Con su máxima referenta detenida desde enero de 2016, la Tupac Amaru que se había replegado políticamente en las elecciones pasadas para apoyar al candidato de la izquierda unida Alejandro Vilca ante la falta de alternativas propias en el peronismo. Esta vez, en cambio, decidió confluir con la alianza encabezada en Jujuy por el ahora diputado y candidato a gobernador Juan Cardozo. En ocasiones con sus pecheras de la Tupac y en otras ocasiones sin ellas, la organización llenó el jueves a la noche el cierre de campaña en la ciudad capital de San Salvador. Al lado de Cardozo estuvo Guillermo Snopek, senador nacional, impugnado en Jujuy por Gerardo Morales como candidato a gobernador y ahora cabeza de la lista de constituyentes.

“Este cierre no es nuestro compañeros, sin ustedes no hubiésemos llegado a cada domicilio, a cada casa”, dijo el jueves Diego Palmieri, candidato a primer concejal por la ciudad capital. “Hace 30 años que nos gobierna esta gente, hace 16 en esta capital. En el medio aparecen esos frentes que son esperanza”, explicó. Recordó lo recogido en los meses de campaña y luego apuntó sin nombrarlo a Gerardo Morales. “Nos emocionamos cuando vimos esta gente que no tiene qué comer, esos compañeros y compañeras que no tienen dónde dormir, que no tienen trabajo y que cuando nos acercamos vemos que esta gente (del gobierno) sólo hace ostentación de cartelería y de poder, pero mientras tanto el pueblo se está muriendo de hambre”. Habló de empresas testaférricas, de ciudad sin cloacas, sin gas, sin alumbrado ni espacio público y de un gobierno que sin oposición en serio logra sólo más pobreza y más desocupación.

Mañana son las elecciones en la provincia. Sin posibilidad de re reelección tras dos mandatos cumplidos, Gerardo Morales encabeza la lista de convencionales y lleva como candidato a gobernador por el Frente Cambia Jujuy a su delfín y actual ministro de hacienda Carlos Sadir. El peronismo dividido lleva tres listas: una encabezada por el titular del PJ y dueño del Tribuno Rubén Rivarola en el Frente Justicialista; Unidad por Jujuy con Cardozo y Jujuy Tiene Futuro encabezada por ex rector Rodolfo Tecchi; el Frente de Izquierda lleva a Alejandro Vilca; los libertarios sin apoyo de Javier Milei a van con el destituido e inhabilitado exintendente de Perico, Luciano Demarco en la lista VÍA + Libertarios. Mientras, por el Partido Política Obrera se presenta Iñaki Aldasoro. Todos los sondeos anticipan amplia ventaja para el oficialismo y la expectativa está puesta en los segundos lugares. Se espera una dura pelea cabeza a cabeza entre Rivarola y Vilca aunque la Tupac dice que puede haber sorpresas sobre todo en la ciudad capital.







Fuente: CB Consultora