Este miércoles, representantes cercanos al oficialismo en el Consejo de la Magistratura abandonaron la reunión de labor que presidía el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en repudio a la decisión del máximo tribunal de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan.



"No podíamos tranquilamente iniciar una discusión sobre temas jurídicos como si nada hubiera pasado", sostuvo el diputado nacional del Frente de Todos y consejero de la Magistratura Rodolfo Tailhade en diálogo con AM750.



Además, el legislador señaló otros hechos "graves" que ocurrieron en la jornada de este miércoles. Por un lado, el exadministrador de la Corte Horacio Marchi denunció a Rosatti por otorgar contratos para "negociar fallos".

"No lo denunció Tailhade, no lo denunció (el diputado Leopoldo) Moreau, no lo denunciaron 'los K'. Lo denunció el exadministrador de la Corte hasta hace 15 días, después de 15 años de manejar los recursos de la Corte Suprema, que además era quien manejaba los contratos que le ofrecía Robles a Petrone", agregó Tailhade en Aquí, Allá y en Todas Partes.



Por otro lado, el legislador del Frente de Todos también se refirió a los dichos de Rosatti este martes durante el foro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham): "Es un lugar totalmente impropio, dio declaraciones provocadoras e irresponsables sobre política económica", apuntó.

Además, Tailhade se refirió a las novedades en la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y explicó que el perito que participó del borrado de información en las oficinas de Patricia Bullrich se llama Jorge Teodoro, una persona que acompaña en su vida política a la expresidenta del PRO hace 20 años y fue candidato en sus listas en 2005 en el partido Unión por Todos.



"Me parece demasiado provocador lo que está haciendo (Patricia) Bullrich. Yo no tengo dudas de que detrás del magnicidio está esta gente, Bullrich y (Gerardo) Milman, por eso (Bullrich) trata de ningunear la situación, de relativizarla y sacarle seriedad, y la verdad es que la cosa es cada vez más seria", concluyó el diputado.

